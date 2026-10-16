    • 16 de octubre de 2026 - 18:09

    El dólar blue registró su mayor suba semanal en dos meses y cerró a $1.575 en San Juan

    El billete informal aumentó $15 en la semana a nivel nacional, con una suba del 1% que no se registraba desde mediados de agosto. En San Juan, terminó el viernes con una cotización de $1.515 para la compra y $1.575 para la venta.

    dolar
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El dólar blue registró su mayor aumento semanal de los últimos dos meses y cerró este viernes 16 de octubre a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta en el mercado informal nacional. En San Juan, la cotización terminó la semana en $1.515 para la compra y $1.575 para la venta, con una diferencia de $60 entre ambas operaciones.

    Leé además

    Dólar blue en San Juan.

    El dólar blue en San Juan se vendió a $1.570 y el mayorista subió levemente
    el dolar blue reboto tras el fin de semana largo y cerro a $1.570 en san juan

    El dólar blue rebotó tras el fin de semana largo y cerró a $1.570 en San Juan

    El billete paralelo subió $10 durante la rueda del viernes y acumuló un incremento de $15 en la semana, equivalente al 1%. De esta manera, registró su avance semanal más importante desde mediados de agosto, en una jornada que concentró buena parte de la suba de los últimos días.

    El movimiento del viernes representó aproximadamente dos tercios del incremento semanal. A nivel nacional, el precio de venta había cerrado la semana anterior en $1.540 y finalizado el jueves en $1.545, antes de la suba registrada en la última rueda.

    Cómo cerraron los dólares financieros y el dólar oficial

    En el mercado cambiario formal, el dólar mayorista, que funciona como referencia del sector, cerró a $1.518 para la venta. Por su parte, el dólar MEP terminó la jornada en $1.536,14, con una brecha del 1,2% respecto del tipo de cambio oficial.

    En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) finalizó a $1.619,87, con una diferencia del 6,7% frente al oficial. Este tipo de cambio es utilizado para transferir divisas al exterior mediante operaciones con activos financieros.

    Por otro lado, el dólar tarjeta o turista se ubicó en $1.995,50, valor que contempla el tipo de cambio minorista oficial con el recargo del 30% previsto para este concepto, deducible del Impuesto a las Ganancias según las condiciones aplicables.

    El dólar cripto, también conocido como dólar Bitcoin, cerró a $1.617,12. En paralelo, Bitcoin, la criptomoneda de mayor popularidad en el mercado, terminó la jornada en torno a los 81.032 dólares, según la cotización informada por Binance.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El dólar blue  volvió a bajar en San Juan. 

    El dólar volvió a bajar y en San Juan cerró a $1.565: qué espera el mercado para fin de año

    criar a un hijo en argentina cuesta hasta $728.850 por mes, segun el indec

    Criar a un hijo en Argentina cuesta hasta $728.850 por mes, según el INDEC

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la inflacion mayorista salto al 3,2% en septiembre empujada por la suba del petroleo

    La inflación mayorista saltó al 3,2% en septiembre empujada por la suba del petróleo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El ministro Luis Caputo se reunió con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, esta semana en Tailandia.

    El FMI respaldó el recorte de subsidios de Milei y prevé una recuperación económica en 2027

    Por Redacción Diario de Cuyo