El dólar blue registró su mayor suba semanal en dos meses y cerró a $1.575 en San Juan

El billete informal aumentó $15 en la semana a nivel nacional, con una suba del 1% que no se registraba desde mediados de agosto. En San Juan, terminó el viernes con una cotización de $1.515 para la compra y $1.575 para la venta.

El dólar blue registró su mayor aumento semanal de los últimos dos meses y cerró este viernes 16 de octubre a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta en el mercado informal nacional. En San Juan, la cotización terminó la semana en $1.515 para la compra y $1.575 para la venta, con una diferencia de $60 entre ambas operaciones.

El billete paralelo subió $10 durante la rueda del viernes y acumuló un incremento de $15 en la semana, equivalente al 1%. De esta manera, registró su avance semanal más importante desde mediados de agosto, en una jornada que concentró buena parte de la suba de los últimos días.

El movimiento del viernes representó aproximadamente dos tercios del incremento semanal. A nivel nacional, el precio de venta había cerrado la semana anterior en $1.540 y finalizado el jueves en $1.545, antes de la suba registrada en la última rueda.

Cómo cerraron los dólares financieros y el dólar oficial En el mercado cambiario formal, el dólar mayorista, que funciona como referencia del sector, cerró a $1.518 para la venta. Por su parte, el dólar MEP terminó la jornada en $1.536,14, con una brecha del 1,2% respecto del tipo de cambio oficial.

En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) finalizó a $1.619,87, con una diferencia del 6,7% frente al oficial. Este tipo de cambio es utilizado para transferir divisas al exterior mediante operaciones con activos financieros.