El dólar blue en San Juan cerró este jueves 26 de noviembre sin modificaciones respecto de la jornada anterior. En el mercado informal de la provincia, la divisa estadounidense se ubicó en $1.730 para la venta y $1.670 para la compra , manteniendo los valores registrados el miércoles.

El dólar blue superó los $1.700 en San Juan y el mayorista marcó otro récord a nivel nacional

El dólar oficial baja $5 y se vende a $1625 en el Banco Nación mientras el blue opera a $1700

La situación fue diferente en la City porteña , donde el dólar paralelo registró una corrección de $10 y finalizó a $1.700 para la venta y $1.680 para la compra . De esta manera, anotó su primer retroceso en diez ruedas , aunque se mantuvo en torno a los $1.700.

Pese a esta baja, el dólar blue acumula un incremento de $135 durante noviembre , en un mes marcado por la demanda de cobertura y la búsqueda de alternativas frente a la evolución de las cotizaciones.

En el segmento mayorista, considerado la principal referencia del mercado cambiario, el dólar también mostró una baja. Cerró en torno a los $1.601,50 , con un retroceso de $2,50 respecto de la jornada anterior, luego de siete ruedas consecutivas de subas.

Por su parte, el dólar oficial del Banco Nación operó en baja y terminó el jueves a $1.625 para la venta y $1.575 para la compra .

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP se ubicó cerca de los $1.670, mientras que el contado con liquidación (CCL) cerró a $1.839,57, con una brecha del 14,7% respecto del oficial.

En tanto, el dólar tarjeta finalizó a $2.112,50 para la venta.

La presión cambiaria y el contexto del mercado

La moderación de las cotizaciones se produjo en una jornada condicionada por el feriado en Estados Unidos, que restringió parte de las operaciones y redujo la profundidad habitual del mercado cambiario.

Durante la rueda se negociaron 506,3 millones de dólares en el mercado de contado y 1.749 millones en futuros. La baja del dólar mayorista interrumpió la seguidilla de aumentos, aunque la cotización permaneció por encima de los $1.600.

Entre los factores que explican la presión cambiaria aparecen una mayor demanda de cobertura, la pérdida de atractivo de los rendimientos en pesos frente a la reciente aceleración del dólar y las dudas sobre las necesidades de financiamiento para 2027.

Así, mientras el mercado porteño mostró una corrección, San Juan mantuvo el dólar blue en $1.730 para la venta, con una diferencia de $30 respecto de la cotización de Buenos Aires.