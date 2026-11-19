El mercado cambiario registró una nueva jornada de subas este jueves 19 de noviembre, con el dólar oficial en un nuevo máximo nominal y los tipos de cambio financieros por encima de los $1.700. En ese contexto, la brecha cambiaria con el mayorista superó el 11%, su nivel más alto desde octubre de 2025, en medio de una mayor demanda de cobertura y una menor oferta de divisas.

El dólar oficial quebró un nuevo récord, mientras el blue en San Juan superó los $1.600

En San Juan, el dólar blue cerró a $1.590 para la compra y $1.660 para la venta, de acuerdo con las cotizaciones relevadas en la plaza local. Así, la divisa informal mantuvo una referencia de venta superior a la del dólar oficial minorista.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio finalizó en $1.565. Por su parte, el dólar minorista se negoció a $1.585 en el Banco Nación, mientras que el promedio informado por el Banco Central (BCRA) se ubicó en $1.586,47.

Los dólares financieros también mostraron valores elevados. El contado con liquidación (CCL) cerró a $1.741,05, con una brecha del 11,2% respecto del tipo de cambio oficial.

En tanto, el dólar MEP terminó la jornada en $1.638,31, con una diferencia del 4,7% frente al oficial. Por encima de ambas cotizaciones, el dólar cripto o dólar Bitcoin se ubicó en $1.727,29.

Por otro lado, el dólar tarjeta o turista, que contempla el tipo de cambio minorista más un recargo del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias, alcanzó los $2.060,50.

A cuánto cotizó el dólar este jueves 19 de noviembre

Las principales cotizaciones del mercado cambiario al cierre de la jornada fueron:

Dólar blue en San Juan: $1.590 compra y $1.660 venta.

Dólar mayorista: $1.565.

Dólar minorista Banco Nación: $1.585.

Dólar minorista promedio BCRA: $1.586,47.

Dólar MEP: $1.638,31.

Dólar contado con liquidación (CCL): $1.741,05.

Dólar cripto: $1.727,29.

Dólar tarjeta: $2.060,50.

La jornada dejó como dato central el nuevo máximo nominal del dólar oficial y el ensanchamiento de la brecha cambiaria, en un escenario de mayor presión sobre las cotizaciones financieras.