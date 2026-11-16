Dólar hoy: blue, oficial y financieros abren estables este lunes

El dólar y sus diferentes variantes operan sin variaciones significativas al inicio de la semana, manteniendo la estabilidad en los mercados mayorista y minorista.

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El dólar abrió la jornada del lunes 16 de noviembre sin cambios respecto al cierre anterior, cotizando a $1522,90 para la compra y $1570 para la venta. Este valor lo posiciona de manera idéntica al dólar oficial, según lo informado por el Banco Nación.

La cotización minorista del dólar oficial en Banco Nación se ubicó en $1570 para la venta, manteniendo la estabilidad. Otras entidades financieras como Banco Galicia y Banco Santander también mostraron el mismo valor para la venta, con leves variaciones en otros bancos.

Los dólares financieros, como el MEP y el CCL, también exhibieron estabilidad. El dólar MEP cerró la jornada anterior a $1572,90, mientras que el dólar CCL se ubicó en $1676,01, reflejando un comportamiento parejo en los distintos segmentos del mercado cambiario.

Cotización del dólar oficial y sus variantes En cuanto al dólar tarjeta, este se ubica en $2041, calculado sobre el valor del dólar oficial con un adelanto de percepciones impositivas. Este tipo de cambio rige para consumos en el exterior con tarjeta de débito y crédito, y para la compra de pasajes o paquetes turísticos fuera del país, a menos que se salde con dólares propios.

A pesar de un contexto internacional complicado, los activos argentinos lograron sostenerse. El riesgo país se mantiene en 830 puntos, y la semana comenzó con una leve baja en el dólar mayorista, que se sitúa en $1543,50.