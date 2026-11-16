Dólar hoy: blue, oficial y financieros abren estables este lunes

El dólar abrió la jornada del lunes 16 de noviembre sin cambios respecto al cierre anterior, cotizando a $1522,90 para la compra y $1570 para la venta. Este valor lo posiciona de manera idéntica al dólar oficial, según lo informado por el Banco Nación.
La cotización minorista del dólar oficial en Banco Nación se ubicó en $1570 para la venta, manteniendo la estabilidad. Otras entidades financieras como Banco Galicia y Banco Santander también mostraron el mismo valor para la venta, con leves variaciones en otros bancos.
Los dólares financieros, como el MEP y el CCL, también exhibieron estabilidad. El dólar MEP cerró la jornada anterior a $1572,90, mientras que el dólar CCL se ubicó en $1676,01, reflejando un comportamiento parejo en los distintos segmentos del mercado cambiario.
Cotización del dólar oficial y sus variantes
En cuanto al dólar tarjeta, este se ubica en $2041, calculado sobre el valor del dólar oficial con un adelanto de percepciones impositivas. Este tipo de cambio rige para consumos en el exterior con tarjeta de débito y crédito, y para la compra de pasajes o paquetes turísticos fuera del país, a menos que se salde con dólares propios.
A pesar de un contexto internacional complicado, los activos argentinos lograron sostenerse. El riesgo país se mantiene en 830 puntos, y la semana comenzó con una leve baja en el dólar mayorista, que se sitúa en $1543,50.
Impacto y estabilidad en el dólar blue
El dólar blue mostró una leve suba del 3,57% en lo que va del año, partiendo de $1515 a principios de enero. En los últimos cinco días hábiles, la divisa informal se mantuvo estable, con oscilaciones inferiores al 1%.
Las reservas internacionales brutas del Banco Central retrocedieron 48 millones de dólares, ubicándose en USD 49.594 millones, mientras que la entidad compró USD 172 millones en las últimas tres ruedas operativas.