Creció un 115% el empleo directo en Vicuña y el total de trabajadores es de 1.881

A pesar de los problemas que ha generado el fenómeno de El Niño , que tiene paralizados a la mayoría de los proyectos en exploración y afecta las actividades en los campamentos que trabajan todo el año, en Vicuña creció la cantidad de empleo directo en un 115%. Hoy el emprendimiento, que todavía se encuentra en etapa de obras tempranas, cuenta con 903 empleos directos.

Según datos de la compañía, que es una joint venture entre BHP y Lundin, a octubre alcanzaron un total de trabajadores de 1.881 personas . Esto incluye tanto a las contrataciones que se hacen de la misma firma minera como las que dependen de firmas contratistas.

En comparación con su punto más alto en lo que va del año, el valor total se redujo, ya que el pico se alcanzó en febrero pasado cuando hubo 2.851 personas en actividad vinculadas al desarrollo de cobre. En este punto del año todavía tenían tareas plenas ya que no había empezado el operativo invierno.

La reducción se explica por la baja de empleo generada por contratistas, que debieron frenar sus actividades por las condiciones climáticas, ya que debieron reducir la fuerza laboral preventivamente. Es que la Cordillera de los Andes vive una temporada extrema de nevadas, con los registros de precipitaciones más altos de la última década, lo que ha reducido la actividad en todos los proyectos.

Para el proyecto Vicuña este año no implicó la desmovilización total de sus trabajadores, ya que el campamento siguió activo durante todo el año . Lo que sí se vio afectado fue el cronograma de trabajo que tenían planificado y la exploración, por ejemplo, tuvo que ser suspendida desde mediados de año debido a la acumulación de nieve y la imposibilidad de acceder a las zonas donde iban a hacer los muestreos.

A pesar de esto, la contratación directa del proyecto continuó y pudo más que duplicar a su equipo de trabajo. En enero las personas vinculadas a Vicuña Corp eran 420 y para octubre este número llegó a 903. Uno de los equipos que más creció fue el de operadores de maquinaria, que llegó a los 300 operadores, con una contratación en septiembre únicamente de 24 personas. De este grupo el 97% son de San Juan y el 47% de comunidades cercanas al yacimiento, con un total de 16,3% de mujeres.

Cómo se compone el equipo de Vicuña

La compañía, al igual que el resto de los proyectos cordilleranos, espera que el clima permita retomar las actividades que se programaron para la temporada primavera verano. En este punto además del crecimiento del empleo directo se espera que crezca el de contratistas, que hasta mayo pasado era el que más aumentaba.

Mientras tanto el equipo se ha ido consolidando con la mayoría de personas de la provincia de San Juan. Mientras en abril, cuando DIARIO DE CUYO publicó cuál era la situación del empleo en la empresa, la contratación local era del 77%, ahora este valor creció dos puntos porcentuales y alcanzó el 79%, lo que equivale a un total de 1.486 sanjuaninos vinculados a este proyecto. Del total, el 93% es de Argentina.

En cuanto a la diversidad del personal contratado, la empresa comunicó que hay un 18% de trabajadoras mujeres y el restante 82% hombres. Esto marcó un aumento porque en enero de la nómina el 11% eran empleadas, lo que significó un crecimiento de 279 contratadas a 347 en total.

Los proveedores, leve reducción de contratos

A pesar de que el proyecto se encuentra todavía con buena parte de sus actividades paralizadas por la nieve, los proveedores vinculados se redujeron en 9 empresas proveedoras. El número pasó de 264 en abril a 255 en octubre de 2026. La caída del empleo indirecto fue por freno a trabajos, pero no desvinculación de firmas.

Del total de empresas, hay 214 que prestan servicios y otras 41 que suministran bienes. De estas últimas la mayoría son de San Juan, ya que el 71% (29 del total) son de la provincia y de estas seis son de Iglesia. En cuanto al resto, hay 10 que son de otras provincias y 2 extranjeras.

En cuanto a los prestadores de servicios, de 214 hay 122 que son sanjuaninas y de estas 20 pertenecen al departamento Iglesia. De las restantes que no son de la provincia, hay 87 proveedores que son argentinos y 5 que son extranjeros. Con esto, la contratación de la firma queda en un 97,7% para firmas que son nacionales.