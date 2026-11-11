Innovación en la minería de San Juan: digitalizan el Registro de Productores y lanzan el sistema online

El Ministerio de Minería de San Juan presentó formalmente la digitalización del Registro de Productores, Comerciantes e Industriales Mineros, un avance clave que traslada a una plataforma web todos los trámites que hasta el momento exigían el traslado presencial y el uso de documentación en soporte papel.

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La nueva herramienta, integrada dentro del Sistema Integral Minero disponible en el sitio web del Ministerio, permite realizar de forma remota inscripciones, reinscripciones anuales, carga de declaraciones juradas de producción y la gestión integral de certificados y guías de tránsito.

Este salto tecnológico se alinea con los ejes de gestión impulsados por el gobernador Marcelo Orrego, orientados a consolidar un Estado ágil, simplificar la tramitación a los sectores productivos y fomentar el desarrollo minero responsable en la provincia.

Uno de los cambios de mayor impacto operativo reside en la emisión y validación de las guías de tránsito para el transporte de minerales. Desde ahora, estos documentos incorporan un código QR que faculta a los organismos de control a verificar de manera inmediata su validez y autenticidad en ruta. Asimismo, el sistema establece que cada actor solo podrá emitir guías correspondientes a los minerales en los que esté debidamente inscripto.

El acceso al sistema se realiza a través de la plataforma CIDI (Ciudadano Digital). En el caso de las personas jurídicas o empresas, la operación deberá concretarse a través de una persona física formalmente habilitada.

La plataforma opera bajo dos perfiles diferenciados:

Perfil Productor: diseñado para el inicio y carga de solicitudes, declaraciones y guías.

Perfil Ministerio: destinado al análisis, auditoría y validación formal por parte de la autoridad minera.

Beneficio directo para los departamentos alejados

La implementación del soporte digital elimina la necesidad de trasladarse hasta las oficinas centrales de la cartera minera, ubicadas en la Capital. Si bien el beneficio alcanza a los actores productivos de los 19 departamentos sanjuaninos, cobra especial relevancia para las actividades radicadas en comunas alejadas como Iglesia, Jáchal, Calingasta, Valle Fértil y Sarmiento.

Desde la perspectiva de la administración pública, la digitalización permite suprimir el uso del papel y habilitar un cruce automático de datos entre las declaraciones juradas de producción y las guías de tránsito emitidas. De este modo, la autoridad minera podrá contrastar en tiempo real los volúmenes extraídos con el volumen efectivamente movilizado, generando estadísticas precisas por tipo de mineral, departamento, productor y firma comercial.

Fuerte crecimiento del padrón minero

El desarrollo de la herramienta responde al marcado crecimiento de la actividad en la provincia. Tras el proceso de actualización del registro iniciado en 2024 —momento en que se contabilizaban poco más de 40 productores inscriptos—, la nómina oficial supera actualmente los 90 inscriptos, sumados a nuevas solicitudes en etapa de procesamiento.

Con el ordenamiento del padrón y el control digitalizado, la cartera minera prevé publicar periódicamente información estadística consolidada sobre la extracción y el transporte de minerales hacia destinos provinciales, interprovinciales, nacionales e internacionales.

La resolución formal que reglamenta el paso definitivo del formato papel al entorno digital será publicada en el Boletín Oficial de San Juan en los próximos días.