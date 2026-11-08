Minería: qué temas debatirán empresarios e inversores en el encuentro de Panorama Minero

Panorama Minero realizará el 2 y 3 de diciembre en Buenos Aires la 20° edición de Minería: Cierre de Año , el encuentro que reúne a empresas, autoridades, inversores y referentes del sector para analizar el desempeño de la industria y las perspectivas de la actividad en Argentina. La convocatoria coincidirá con los 50 años de trayectoria de la publicación especializada y tendrá como ejes las inversiones, la infraestructura, el desarrollo de proveedores y las nuevas tecnologías.

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En diálogo con este medio, Mercedes Rodríguez, directora de Eventos y Relaciones Institucionales de Panorama Minero , adelantó los principales temas de la agenda y analizó la evolución de la minería argentina. También se refirió al impacto del RIGI, las necesidades de capital humano y las oportunidades de negocios que ofrecerán las jornadas.

La edición 2026 tendrá como protagonista el aniversario de la publicación especializada, fundada en 1976. Rodríguez, quien trabaja hace 20 años en Panorama Minero, destacó la transformación que experimentó la percepción social de la actividad y recordó que durante mucho tiempo existió un importante desconocimiento sobre el sector. "Cambió muchísimo, primero la percepción de la gente de la industria. Había mucho desconocimiento", señaló.

Panorama Minero cumple 50 años y realizará la vigésima edición de su encuentro anual el 2 y 3 de diciembre en Buenos Aires.

En su análisis del escenario actual, también valoró las políticas destinadas a incentivar inversiones y consideró que el país atraviesa una etapa con señales más claras para el desarrollo minero. "Nunca vimos un gobierno cuyo norte sea tan claro con la industria. Creo que vamos por muy buen camino", sostuvo, en referencia al contexto actual y a medidas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) .

Las conferencias de Argentina Oro, Plata y Cobre abordarán el balance del año minero, el estado de los proyectos, las perspectivas de inversión y las políticas públicas nacionales y provinciales. La agenda también incluirá financiamiento, infraestructura, seguridad y nuevas tecnologías, con la participación de una delegación europea y representantes vinculados con Alemania.

Consultada sobre las posibles limitaciones para concretar inversiones, Rodríguez consideró que las principales necesidades pasan por fortalecer las capacidades locales. "Creo es que hay que trabajar el tema de capital humano, el desarrollo de proveedores y la infraestructura", explicó.

Como ejemplo del dinamismo de la actividad, mencionó el avance de Vicuña y destacó la velocidad de desarrollo que está mostrando el proyecto. Para la ejecutiva, el crecimiento de las operaciones también exige una mayor integración de las empresas proveedoras, que deberán responder a las nuevas demandas de las compañías mineras.

Rondas de negocios y networking

El encuentro contará con rondas de negocios, reuniones B2B y espacios de networking para vincular a compañías mineras, proveedores, inversores y representantes institucionales. Las actividades incluirán instancias de intercambio desde el coffee de bienvenida y durante las distintas jornadas.

Rodríguez explicó que la participación internacional permitirá generar contactos y compartir experiencias, pero remarcó que las empresas extranjeras también necesitan articularse con firmas locales. "Las empresas que vienen de afuera también saben que necesitan la pata local, por eso hablamos de complementación, de integración, de ir de la mano", afirmó.

Esa vinculación plantea nuevos requisitos para los proveedores argentinos, que deberán adecuar sus servicios a las exigencias de las operadoras. "Hoy la minera requiere ciertos estándares internacionales, entonces la proveedora tiene que alinearse a esos estándares", indicó.

La programación incluirá La Noche de las Distinciones, la tradicional cena de gala de Panorama Minero, en la que se reconocerá a empresas, ejecutivos, profesionales e iniciativas que tuvieron un papel destacado en la actividad minera argentina durante 2026.