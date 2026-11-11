    • 11 de noviembre de 2026 - 08:39

    Rumbo a la definición del Hackatón Minero: capacitación y mentorías para los 15 finalistas

    A días de la evaluación final, los 15 finalistas del certamen pulieron sus presentaciones en un encuentro de capacitación y mentorías en el CECI.

    Autoridades y organizadores del Hackatón Minero, durante la apertura del encuentro de capacitación y mentorías previo a la instancia definitoria del 18 de noviembre.

    Autoridades y organizadores del Hackatón Minero, durante la apertura del encuentro de capacitación y mentorías previo a la instancia definitoria del 18 de noviembre.

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    Diario de Cuyo | Lara Carrascosa
    Por Lara Carrascosa

    Los 15 equipos finalistas del Hackatón Minero de Diario de Cuyo participaron este martes de un encuentro de capacitación y mentorías en la sede de CECI, el último entrenamiento grupal antes de la instancia definitoria. Consultado al cierre de la jornada, el presidente de CASETIC, Cristian González, señaló que gran parte de los proyectos ya se encuentra en etapa de validación, con información relevada y contrastada en sus respectivas temáticas, y que los equipos trabajan ahora en pulir su presentación final con las herramientas brindadas durante el encuentro.

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    Durante el encuentro, el fundador de InfoControl, Francisco Pontoriero, dictó una capacitación centrada en cómo estructurar un pitch de inversión. Para romper el hielo, propuso a los equipos un primer ejercicio: resumir su proyecto en apenas siete palabras, dinámica que, según explicó, utiliza una aceleradora chilena para evaluar en segundos a los cientos de start-ups que se postulan cada año.

    A partir de ahí repasó la estructura recomendada para un pitch de inversión. Remarcó la importancia de ser específico al describir el problema que resuelve cada proyecto, evitando adjetivos imprecisos como “mucho” o “grande” y priorizando datos duros por sobre afirmaciones generales, porque eso es lo que demuestra dominio del negocio ante un jurado o un inversor. Sobre el tamaño del mercado, explicó un método para calcularlo a partir de la definición del perfil de cliente ideal y de capas sucesivas —mercado total, mercado disponible y mercado a capturar en el corto plazo—, de forma de dimensionar la oportunidad real de cada proyecto más allá de San Juan.

    En cuanto a la solución, sostuvo que debe explicarse de la forma más simple posible, sin repetir el problema ya planteado, porque cuanto más compleja resulta la explicación peor es la percepción que se lleva el jurado. Sobre el diferencial, recomendó no temerle a nombrar a los competidores —porque hacerlo demuestra conocimiento del mercado— marcando la importancia de destacarse con pocos atributos claros en lugar de enumerar numerosas virtudes.

    Para el cierre de la presentación propuso un esquema de pasado, presente y futuro —qué se logró, dónde está el proyecto hoy y hacia dónde se proyecta— seguido de un llamado a la acción concreto hacia el público y los potenciales inversores. También dedicó un tramo a explicar el modelo de negocio y a métricas que, remarcó, ahorran explicaciones frente a un inversor: la facturación recurrente mensual (MRR), el porcentaje de clientes que se pierden (churn), el costo de conseguir un cliente nuevo (CAC) y la ganancia total que deja un cliente mientras permanece activo (LTV). Ilustró buena parte de estos conceptos con su propio pitch de InfoControl, la empresa que fundó y que hoy opera en nueve países de la región.

    Tras la capacitación, los equipos participaron de mentorías vinculadas al desarrollo de sus productos mínimos viables, de acuerdo con el desafío que les tocó resolver.

    Mentorías cara a cara en CECI: los equipos ajustan sus MVP con la mirada de referentes del programa, a días de la definición del Hackatón Minero.

    Mentorías cara a cara en CECI: los equipos ajustan sus MVP con la mirada de referentes del programa, a días de la definición del Hackatón Minero.

    Próximos pasos

    De acuerdo con lo informado durante la jornada, el 17 de noviembre los equipos deberán remitir por correo electrónico sus propuestas finales, los prototipos (MVP) y las presentaciones. Un día después, el 18 de noviembre, se realizará la instancia evaluativa presencial: cada equipo dispondrá de tres minutos para exponer su pitch frente al jurado y de dos minutos adicionales para responder preguntas. Los tres proyectos ganadores se darán a conocer el 19 de noviembre en el Foro de la Fiesta del Sol.

    El primer puesto recibirá $7 millones y una capacitación avanzada en inteligencia artificial a cargo de Digital House, mientras que el segundo y el tercer puesto obtendrán $5 millones cada uno. El Hackatón Minero es organizado por Diario de Cuyo junto al Gobierno de San Juan, la Cámara Minera de San Juan (CMSJ), CASETIC, CASEMI, CECI y Avantti, en el marco de la segunda edición del ciclo Pilares, bajo el lema “Hackeando la Minería”.

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