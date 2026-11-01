El hackatón minero de Diario de Cuyo ya tiene a los 15 equipos finalistas, entre 134 que se presentaron para competir por los $17 millones

El hackatón minero de Diario de Cuyo ya tiene sus 15 equipos seleccionados. La convocatoria recibió propuestas de 134 grupos integrados por 321 personas y, después del proceso de evaluación, quedaron elegidos tres proyectos para cada uno de los cinco desafíos planteados. Ahora deberán avanzar con sus prototipos antes de la definición que repartirá $17 millones en premios .

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La iniciativa había sido anunciada durante Hackear la Minería, la segunda edición del Ciclo Pilares y Hackeando San Juan , como una propuesta destinada a vincular innovación, tecnología y talento con necesidades concretas de la actividad minera. A partir de cinco desafíos planteados por el sector, se abrió la convocatoria a estudiantes, profesionales, desarrolladores, emprendedores y empresas para presentar posibles soluciones.

Los números muestran además el alcance que consiguió la iniciativa. De los 134 equipos inscriptos, 104 son de San Juan y 12 de Mendoza , mientras que los restantes llegaron desde Buenos Aires, Córdoba, Salta, Tucumán, Catamarca, Chaco, Santa Cruz, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja y San Luis . Es decir, casi ocho de cada diez postulaciones tuvieron origen sanjuanino, aunque la competencia logró atraer participantes de otros puntos del país.

Los 15 equipos seleccionados reúnen a 44 personas y trabajan sobre problemáticas relacionadas con el agua, la gestión de cuencas, los proveedores locales, la inversión social y la seguridad de maquinaria pesada. El concurso fue diseñado para recibir ideas y luego acompañar a los seleccionados en el desarrollo de un prototipo, en lugar de exigir soluciones terminadas desde la inscripción. El proceso de evaluación y acompañamiento contó con jurados y referentes de CASETIC, CASEMI, el CECI y la empresa tecnológica Avantti.

El desafío que despertó mayor interés fue el de mapeo y vinculación de proveedores locales , que recibió 39 equipos con 112 participantes. Le siguió el monitoreo hídrico participativo y transparencia, con 27 grupos y 61 personas.

El panorama completo de la convocatoria quedó conformado de la siguiente manera:

Monitoreo hídrico participativo y transparencia: 27 equipos y 61 personas.

Entorno educativo para la gestión de cuencas: 24 equipos y 56 personas.

Mapeo y vinculación de proveedores locales: 39 equipos y 112 personas.

Trazabilidad de la inversión social: 22 equipos y 50 personas.

Telemetría y asistencia segura para maquinaria pesada: 22 equipos y 43 personas.

Aunque al sumar los integrantes declarados en cada desafío aparecen 322 registros, existe una persona incluida en dos equipos. Por eso, la cantidad efectiva de participantes distintos es de 321 personas.

Los tres elegidos para transparentar el monitoreo del agua

En el primer desafío fueron seleccionados AguAbierta, AquaData y Cuenca Viva, tres propuestas que parten de un problema común: cómo hacer que la información sobre la calidad del agua sea más accesible, verificable y comprensible tanto para las compañías como para las comunidades.

AguAbierta está integrado por Agustín Menegazzo, Juan Cruz Romero, Ricardo Romero, Julián Rojas y Tadashi Oda, vinculados a las facultades de Ingeniería y Ciencias Exactas de la UNSJ. Proponen una plataforma donde mineras y comunidades puedan registrar y comparar mediciones, detectar anomalías y publicar reportes con información trazable y expresada en lenguaje no técnico.

AquaData, formado por Santiago García, Agustín Reverendo y Emiliano Oieni, también de la UNSJ, plantea combinar tres fuentes de información que se controlen mutuamente: sensores instalados en el río, monitores comunitarios mediante kits portátiles y un laboratorio independiente. Los resultados aparecerían en un mapa con sistema de semáforo y un registro diseñado para evitar alteraciones.

El tercer seleccionado es Cuenca Viva, integrado por Oscar Alfredo Mazueco Cortez y Leandro Fayos. Su propuesta consiste en un tablero público con datos en tiempo real sobre pH, turbidez y conductividad, alertas visuales y un sistema para que los vecinos puedan realizar reportes a través de WhatsApp. El equipo ya cuenta con un prototipo en funcionamiento.

Realidad aumentada y simuladores para entender la cuenca del río San Juan

El segundo desafío busca encontrar nuevas formas de explicar cómo funciona y cómo se administra una cuenca hídrica. Allí fueron seleccionados HydroLab, HydroVerse y Simulador Villicum.

HydroLab reúne a Marisa Gabriela Villavicencio, Iván Carvajal Gonzalez, Carlos Eduardo Guzmán y Margarita del Valle Íñiguez, tres de ellos provenientes de Tucumán. Con experiencia en gestión de proyectos tecnológicos, análisis de datos e inteligencia artificial, plantearon un laboratorio digital en el que el usuario pueda administrar la cuenca del río San Juan frente a distintos escenarios climáticos y observar cómo cada decisión modifica la disponibilidad del recurso y los riesgos.

HydroVerse es el proyecto de Juan Gabriel Rios D'Amico, desarrollador sanjuanino. Su aplicación utiliza un afiche impreso y un celular para proyectar en 3D la cuenca del río San Juan sobre una mesa. El usuario puede repartir agua entre el campo, la ciudad y la minería y observar cómo esas decisiones impactan sobre diques y acuíferos. El prototipo ya funciona.

Simulador Villicum, desarrollado por Jesús Llarena, estudiante avanzado de Ciencias Geológicas, propone un recorrido tridimensional desde la cordillera hasta la ciudad elaborado con datos geográficos oficiales. La herramienta permite elegir escenarios de sequía, normalidad o superávit y tomar decisiones vinculadas con el riego y el uso del agua en minería.

Cómo conectar mejor a las PyMEs con las necesidades mineras

El desafío que más equipos convocó fue el de proveedores locales. Los tres seleccionados son COMMA, LIBE y THORUS, con propuestas que recurren especialmente al análisis de datos y la inteligencia artificial para identificar oportunidades comerciales.

COMMA, integrado por Alexander González, Ulises Herrera, Joaquín Femenía y Juan Cruz Cuello, propone una plataforma capaz de comparar los requisitos de un pliego minero con las capacidades de cada PyME. El sistema explicaría qué condiciones cumple la empresa, cuáles le faltan y hasta podría recomendar dividir contratos en lotes o generar una Unión Transitoria de Empresas para presentar ofertas conjuntas.

LIBE está integrado por Baltazar Bustos Fierro Medina, Enzo Arrabal, Leandro Ruben Espinosa e Ignacio Flores, y está vinculado a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ. Su propuesta consiste en construir una matriz de capacidades de las PyMEs y utilizar un algoritmo que calcule su nivel de compatibilidad con cada licitación, además de sugerir consorcios o asociaciones que permitan cubrir la totalidad de los requerimientos del pliego.

THORUS, integrado por Agustina Garces, Ricardo Palacios y Santiago Coria, pertenece a THORUS SAS, una empresa sanjuanina de tecnología para la industria y la minería. El equipo plantea un sistema que puntúe a cada proveedor entre 0 y 100 frente a los requisitos de una contratación, explique el resultado mediante inteligencia artificial propia y sugiera alianzas entre empresas.

Tres formas de seguir el recorrido de la inversión social

En trazabilidad de la inversión social quedaron seleccionados AURION, Nexo Social y Urania. Las tres propuestas buscan responder una pregunta similar: qué ocurre con los fondos destinados a las comunidades desde que se asignan hasta que generan —o no— un resultado concreto.

AURION está integrado por Romina Dayana Aguirre, Alma Funes, Ignacio Benemérito, Juan José Fernández y Rodrigo Meneses, vinculados a la UNSJ y la UTN. Su sistema, denominado TRAZAR, busca conectar presupuesto, adjudicaciones y desembolsos con documentos, avances e indicadores mediante un portal público de consulta.

Nexo Social, formado por Agustín Romero, Federico Noriega y Jonathan Carson, reúne perfiles vinculados con desarrollo e integración de sistemas, datos e inteligencia artificial. Su solución permitiría seguir de punta a punta cada iniciativa de inversión social y mostrar en un mapa público las acciones realizadas en las distintas localidades.

Urania está conformado por Franco Manini, Matías Vera-Rueda y Julia Fernandez, doctores en Astronomía y fundadores del emprendimiento. Proponen seguir una inversión comunitaria desde el aporte inicial hasta su resultado medido. El caso elegido para demostrar el sistema es el Tramo I del Canal Agua Negra, en Iglesia, con registro del recorrido de los fondos mediante la red Stellar y validaciones de un comité descentralizado.

Tecnología para reducir riesgos alrededor de maquinaria pesada

El último desafío pone el foco directamente sobre la seguridad operacional. Los seleccionados son Agencia Zoca, Chaves Corp y Gex, que trabajan con telemetría, video, reconocimiento de objetos y alertas preventivas.

Agencia Zoca, representada por Luis Manuel Zorrilla Velasquez, presentó MineGuard 360, una plataforma que combina telemetría, video y reconocimiento de objetos dentro de un entorno simulado para detectar riesgos y asistir a quien opera maquinaria a distancia.

Chaves Corp está integrado por Diego Chaves Novoa, Camila Chaves Novoa y Carlos Humberto Chaves. El proyecto, llamado Safety Copilot, propone crear un mapa virtual de 360 grados alrededor de un camión para detectar riesgos y brindar instrucciones al operador sin tomar automáticamente el control del vehículo.

Por último, Gex, formado por Alexis Emmanuel Gonzalez y Horacio Miguel Caja y vinculado a una empresa de logística y control de flotas de Corrientes, desarrollará GEX MineSafe. La solución adapta una plataforma de telemetría para generar alertas por exceso de velocidad, ingreso a zonas restringidas y proximidad peligrosa entre máquinas o personas.

Qué viene ahora y cómo se repartirán los $17 millones

Los equipos seleccionados ingresaron en la etapa de desarrollo, donde deben convertir sus postulaciones iniciales en prototipos demostrables. El calendario oficial estableció un período de trabajo y mentoría hasta el 8 de noviembre, seguido por la entrega de propuestas y prototipos el día 9 y la presentación de los equipos el 18 de noviembre en el CECI.

La definición llegará el 19 de noviembre por la mañana en el FNS Forum. Habrá tres proyectos premiados: el primero recibirá $7 millones y una capacitación avanzada en inteligencia artificial de Digital House, mientras que el segundo y el tercero obtendrán $5 millones cada uno.

El Hackatón minero de Diario de Cuyo surgió a partir de cinco problemas planteados por el sector y fue impulsado junto con el Gobierno de San Juan, CASETIC, CASEMI, CECI y la Cámara Minera de San Juan. La lógica de la competencia busca abrir desafíos de la industria a estudiantes, científicos, desarrolladores, emprendedores, empresas y perfiles que no necesariamente provengan del mundo minero.

Con los 15 seleccionados ya definidos, la competencia entra ahora en su instancia central: demostrar cuáles de esas ideas pueden convertirse en soluciones aplicables a problemas concretos de la minería sanjuanina.