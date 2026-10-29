Con 25 empresas, CASEMI lleva la oferta minera sanjuanina a una ronda de negocios nacional enfocada en el RIGI

La minería argentina abre nuevas oportunidades de negocios y los proveedores sanjuaninos buscan ganar protagonismo en ese escenario. Con ese objetivo, la Cámara de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI) participará este 29 de octubre en la Ronda de Negocios RIGI, que se realizará en Rosario, Santa Fe, junto a unas 25 empresas vinculadas a la entidad.

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La presencia de la cámara apunta a mostrar la capacidad de los proveedores locales, generar contactos comerciales y avanzar en alianzas con operadoras mineras de distintas provincias. El encuentro también será una oportunidad para conocer las demandas de la industria y anticiparse a los requerimientos de los grandes proyectos que se perfilan en el país. En ese sentido, la presencia de funcionarios nacionales de la talla de Luis Caputo, Ministro de Economía de la Nación, Diego Santilli, Jefe de Gabinete de Ministros, gobernadores entre ellos Marcelo Orrego y representantes de operadoras mineras dimensiona la importancia del evento que se desarrollará en la Estación Fluvial de Rosario.

Además, la actividad contará con la presencia de 28 grupos inversores con proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o en evaluación. Sus obras se concentran en minería de escala, desarrollo industrial e infraestructura pesada. Frente a ellos se sentarán titulares de empresas proveedoras de bienes de capital, insumos y servicios técnicos.

Juan Pablo Delgado, presidente de CASEMI, destacó en diálogo con DIARIO DE CUYO la importancia de participar en un evento de alcance nacional de estas características. “Es interesante la posibilidad de participar. Es importante mostrar lo que tiene CASEMI en todas sus empresas. Poder mostrarnos es importante, y estos eventos ayudan a visibilizar la demanda de las operadoras, no solamente en San Juan, sino en todo el país” , señaló Delgado.

Actualmente la cámara reúne a más de 400 empresas, con una oferta de servicios que abarca desde catering y recursos humanos hasta transporte, metalúrgica, provisión comercial y servicios industriales, entre otros. Parte de esos rubros integrarán la comitiva que llegará hasta Santa Fe.

La convocatoria para participar de la ronda de negocios se extendió a todos los socios de la cámara y la participación de cada firma dependió de su disponibilidad. Finalmente, alrededor de 25 empresas formarán parte de la delegación, con perfiles diversos que buscan presentar sus capacidades ante potenciales clientes y socios comerciales.

Entre las que estarán presentes se encuentran ATA, We Made, PuertoTrans, Huarpe Seguridad, Trielec, Maquinarias Rawson, Caterwest, Unidad Minera, Aconcagua Transportes, Andesmar, entre otros.

Alianzas para una minería que busca proveedores con capacidad

Uno de los principales objetivos de la participación será aprovechar los espacios de networking para establecer vínculos con operadoras, conocer sus necesidades y analizar la escala de la actividad minera que se proyecta para los próximos años.

Delgado señaló que la presencia de empresas de distintas provincias en un mismo lugar genera condiciones favorables para iniciar conversaciones comerciales y explorar estrategias conjuntas. También expresó expectativas por posibles pronunciamientos de autoridades nacionales que participarán de la actividad.

“Hay un espacio de networking, donde podremos conocernos y analizar la escala de minería que se viene. Es propicio para iniciar alianzas y estrategias”, explicó el titular de CASEMI.

La iniciativa se inscribe en un escenario en el que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) forma parte de las expectativas del sector por el desarrollo de proyectos de gran escala. Para los proveedores sanjuaninos, el desafío consiste en mostrar que cuentan con experiencia, capacidad técnica y estructura para responder a las necesidades de esa industria.

En ese sentido, Delgado remarcó que la ronda de negocios no debe entenderse solamente como una instancia para exhibir productos y servicios, sino también como una oportunidad para construir relaciones comerciales que puedan sostenerse en el tiempo.

Aprovechar la vidriera nacional para mostrar la calidad de los servicios sanjuaninos

La participación en Rosario permitirá reunir bajo una misma representación a empresas de distintos rubros que integran la cadena de valor minera de San Juan. Esa diversidad es uno de los aspectos que CASEMI busca poner en evidencia frente a las operadoras y otros actores del sector.

Con una delegación de alrededor de 25 firmas en esta edición, la cámara apunta a proyectar la oferta local más allá de las fronteras provinciales y a generar vínculos que puedan replicarse en otros distritos mineros.

“Las rondas de negocios son importantes para mostrarnos, para generar contactos y relaciones comerciales”, resumió Delgado.