    • 28 de octubre de 2026 - 11:13

    28 de Octubre: Día del Trabajador Minero en Argentina

    28 de Octubre: Día del Trabajador Minero en Argentina

    28 de Octubre: Día del Trabajador Minero en Argentina

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    Cada 28 de octubre se conmemora en la Argentina el Día del Trabajador Minero, una fecha que rinde homenaje a la labor esencial, el esfuerzo y el compromiso de quienes forman parte de una de las industrias productivas más antiguas y estratégicas del país.

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    Orígenes de la Conmemoración

    La elección de esta fecha se remonta al 28 de octubre de 1950, día en el que se constituyó la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA). La creación de este gremio marcó un punto de inflexión histórico para los trabajadores del sector, ya que por primera vez se unificó la representación sindical a nivel nacional para luchar por los derechos laborales, la dignidad salarial y, fundamentalmente, por condiciones de trabajo más seguras y justas.

    Desde entonces, la efeméride no solo celebra la personería jurídica de la organización sindical, sino que se ha convertido en un símbolo de identidad para todos los mineros del país.

    La actividad minera en Argentina abarca una enorme diversidad de recursos, desde los metales tradicionales (como el oro, la plata y el cobre) hasta los minerales industriales, la rocas de aplicación y los minerales críticos para la transición energética global (con el litio a la cabeza).

    Un reconocimiento a la labor cotidiana

    Trabajar en la minería —a menudo en condiciones geográficas y climáticas extremas, en zonas de alta montaña o en yacimientos alejados de los centros urbanos— requiere de una enorme resiliencia, compañerismo y vocación.

    El 28 de octubre es, en definitiva, una oportunidad para destacar el valor de este esfuerzo cotidiano y reconocer que el verdadero motor del progreso minero argentino reside en las manos, el conocimiento y el compromiso de sus trabajadores.

    Empresas que acompañan esta celebración

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