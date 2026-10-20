Rosario, epicentro de una megacumbre organizada por Caputo: 28 mineras y más de 2.500 proveedores

En un esfuerzo por demostrar que las grandes inversiones proyectadas para el país tienen un impacto directo en la estructura productiva argentina, el Ministerio de Economía de la Nación llevará a cabo el próximo 29 de octubre una ronda de negocios masiva en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El evento se desarrollará en las instalaciones de la Estación Fluvial de Rosario, entre las 8:30 y las 18:00, y convocará a 2.545 pymes e industrias proveedoras de todo el país junto a 28 grandes empresas titulares de proyectos mineros, industriales y de infraestructura. Además de las operadoras radicadas con proyectos en San Juan, se anotaron cerca de 80 empresas proveedoras locales para ser parte del encuentro.

La jornada no solo contemplará mesas de negociación directa, sino que también incluirá talleres de capacitación y actividades de asistencia técnica. El objetivo central de la cartera económica es estrechar los vínculos entre los principales actores del sector extractivo e industrial y los proveedores nacionales, buscando maximizar la participación argentina en las cadenas de suministro que dinamiza el nuevo esquema normativo.

A pesar del optimismo oficial, las cifras del encuentro dejan al descubierto un cuello de botella organizativo de proporciones considerables. La presencia de 2.545 empresas inscriptas frente a un universo de apenas 28 compañías compradoras plantea un problema evidente de tiempos de atención.

Tomando como referencia una jornada efectiva de ocho horas de reuniones continuas con un promedio de 20 minutos por entrevista, cada mesa compradora podría concretar alrededor de 24 citas individuales. Esto se traduce en un límite teórico máximo de 672 encuentros a lo largo de todo el evento, lo que implica que menos de tres de cada diez pymes inscriptas lograrán tener un contacto presencial frente a frente con las grandes compañías. Si las charlas se extendieran a 30 minutos, la capacidad máxima caería a unos 448 encuentros. Ante esta brecha, desde el Ministerio de Economía recordaron que la simple inscripción no garantiza la asignación de una entrevista comercial ni la posterior firma de contratos.

Compra nacional y tensiones provinciales en el centro del debate

El trasfondo de esta cumbre empresarial se sitúa en un debate crucial para el futuro del RIGI: el nivel real de integración de la industria nacional en los megaproyectos. Desde el Palacio de Hacienda señalan que el 86% del gasto ejecutado en el marco del régimen se ha volcado hacia empresas registradas en el país y que más de 1.200 proveedores locales ya forman parte del circuito. No obstante, cámaras industriales metalmecánicas y de bienes de capital han manifestado inquietud ante la importación de insumos y estructuras terminadas.

A esta discusión se suma una compleja superposición de normativas territoriales. Mientras la ley del RIGI exige a los inversores destinar al menos un 20% de sus contrataciones computables a proveedores argentinos, provincias con tradición minera como San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy cuentan con leyes de desarrollo local orientadas a priorizar la mano de obra y los insumos de sus propias comunidades. La participación activa de proveedores de provincias industriales como Santa Fe promete ampliar el abasto nacional, pero obliga a equilibrar las oportunidades federales con los compromisos locales asumidos por los yacimientos.

Para las pequeñas y medianas empresas participantes, trasladarse a Rosario representa una inversión considerable de tiempo y recursos financieros. Por ello, el éxito de esta iniciativa dependerá de la transparencia en la asignación previa de reuniones, el seguimiento técnico posterior y la publicación de indicadores concretos que permitan medir el volumen real de cotizaciones y contratos efectivamente adjudicados a la industria argentina.