El mercado que fija el precio mundial del cobre llega a Argentina con una capacitación inédita

El London Metal Exchange (LME), uno de los principales mercados de metales del mundo y referencia internacional para precios como los del cobre, aluminio y zinc, llegará a Argentina con un programa de capacitación orientado a empresas, ejecutivos y profesionales que trabajan con commodities y necesitan herramientas para reducir su exposición a los cambios de precios. La propuesta se desarrollará durante cinco jornadas presenciales en noviembre.

La iniciativa será organizada por la Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) y tendrá actividades en dos ciudades. Las primeras tres jornadas se realizarán en Mendoza los días 2, 3 y 4 de noviembre , mientras que el programa continuará el 5 y 6 en Buenos Aires. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y quienes completen la capacitación recibirán un certificado de finalización del LME.

El programa apunta especialmente a un tema que ganó relevancia con el crecimiento de proyectos mineros y empresas vinculadas con cadenas internacionales: cómo proteger un negocio cuando sus ingresos, costos o compras dependen de valores que se definen fuera del país . En ese escenario, herramientas como futuros, coberturas y estrategias de gestión de riesgo pueden permitir a las compañías reducir el impacto de movimientos bruscos en las cotizaciones.

El ciclo estará enfocado en gestión de riesgo de precios de commodities y abordará conceptos como cobertura, mercados de futuros, volatilidad, contango y backwardation. El LME funciona como referencia mundial para buena parte de los metales industriales y sus cotizaciones son seguidas diariamente por compañías mineras, fundiciones, fabricantes, traders y grandes consumidores.

La capacitación estará a cargo de Jorge Dyszel , especialista en gestión de riesgos para la industria de metales básicos y materias primas. Según la información difundida por la organización, trabajó durante siete años como consultor para la Bolsa de Metales de Londres y estuvo a cargo de programas de formación destinados a países de habla hispana y portuguesa. Además, asesoró a empresas de 15 países y capacitó a operadores de compañías internacionales de trading.

Desde la Bolsa de Comercio remarcaron que el objetivo es que el contenido pueda trasladarse a situaciones concretas de las empresas. “No alcanza con producir bien: hay que saber gestionar el riesgo de precios, financiero y de mercado para crecer con solidez”, señalaron desde la institución al presentar el programa.

Una capacitación que también mira al crecimiento minero

La elección de Mendoza como una de las sedes tiene relación con el desarrollo de proyectos de cobre, pero el programa fue pensado con alcance nacional. La propuesta puede resultar de interés para compañías mineras y proveedoras de provincias como San Juan, donde los grandes proyectos cupríferos aumentaron la necesidad de comprender cómo funcionan los mercados internacionales y qué herramientas existen para administrar el riesgo asociado a sus cotizaciones.

El enfoque tampoco estará limitado exclusivamente a la minería. Empresas metalúrgicas, energéticas, autopartistas, financieras y responsables de compras también pueden estar expuestos a variaciones de commodities o insumos cuyo precio se determina internacionalmente. “Es una herramienta para cualquier empresario, de Mendoza o de cualquier provincia, cuyo negocio dependa, directa o indirectamente, de precios que se definen afuera del país”, explicó Santiago Pérez Araujo, director de la BCM.

En el caso del cobre, la referencia del LME resulta especialmente relevante porque sus cotizaciones son utilizadas internacionalmente para contratos, evaluaciones económicas y decisiones de inversión. Con el crecimiento de los proyectos cupríferos en Argentina, conocer cómo operan esas herramientas comienza a tener una aplicación cada vez más cercana para empresas locales vinculadas directa o indirectamente con la actividad.

Cinco jornadas entre Mendoza y Buenos Aires

El programa tendrá un formato presencial e intensivo. Las tres primeras jornadas serán en Mendoza y las dos restantes en Buenos Aires, entre el 2 y el 6 de noviembre. La organización informó que existe un valor promocional de lanzamiento y que las inscripciones permanecen abiertas.

Desde la BCM anticiparon además que esta capacitación pretende ser el inicio de una oferta más amplia vinculada con internacionalización, financiamiento, desarrollo comercial y gestión corporativa del riesgo. El curso tiene carácter exclusivamente educativo y no constituye asesoramiento financiero, legal, impositivo ni una recomendación para realizar operaciones en los mercados.