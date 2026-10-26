Durante dos años, investigarán cómo la minería del cobre puede generar innovaciones

La minería del cobre genera expectativas a nivel productivo e industrial , pero todavía no cuenta con una investigación desde las Ciencias Sociales sobre su potencial para generar más valor. Un equipo de investigadores sanjuaninos junto a un especialista más de Buenos Aires, se encargarán durante dos años de generar este conocimiento, que podría traducirse en políticas públicas y empresariales.

La directora del proyecto de investigación es la ex diputada Daniela Castro , y como codirectora trabajará Fabiana Guerrero. El proyecto está enmarcado en el Instituto de Investigaciones Administrativas y Contables (IIAC), dentro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ.

La iniciativa científica tiene antecedentes en Chile y otros países mineros, pero hasta el momento no se ha hecho un trabajo de este tipo con enfoque sanjuanino. Castro explicó que esto es un valor agregado porque “n o todo el conocimiento que se produce en un lugar puede aplicar o explicar otro que pase en otro lugar . Y por eso la importancia también de generar nuestros propios esquemas de conocimiento. A partir del conocimiento existente, pero nuestro".

Con esta mirada, decidieron iniciar esta investigación específicamente sobre la minería del cobre, que es la que tiene mayor potencial de crecimiento en los próximos años. En la actualidad ya están trabajando en la recolección de datos, en la fase documental de la investigación y también c reando un marco teórico desde el que iniciar el trabajo de campo.

Es que al ser una iniciativa novedosa, primero deben generar la teoría desde la cual van a analizar a los actores que son parte de la minería, tanto empresas, proveedores, cámaras, sindicatos, el Estado y otros grupos. A su vez, deben buscar qué criterios tendrán para producir este análisis de los casos, que les permitirá determinar el potencial innovador que existe.

A partir de marzo del próximo año tienen pensado, con esa base teórica como anclaje, iniciar las entrevistas y encuentros con los distintos integrantes de la cadena de valor minera. Esta información luego la utilizarán para llegar a un informe final, en el que quieren “identificar qué tipos de posibilidades y capacidades de innovación hay, quienes son los actores y qué capacidad de articulación tienen”. Toda esta masa de conocimiento estará disponible para la universidad pero también para el resto de la sociedad.

Innovación como un motor del crecimiento

Castro explicó que decidieron enfocar el trabajo científico en el potencial de innovación porque “buscamos responder a la pregunta de cómo una actividad basada en la extracción de recursos naturales puede convertirse en un sistema capaz de generar, captar y absorber conocimiento, crear redes de vinculación y desarrollar transformaciones o nuevos emprendimientos, como patentes o spin-offs”.

Para la especialista, el cobre es un metal especialmente interesante no solo por su potencial durante la extracción, sino porque también es “un mineral crítico para la transición energética, el sector tecnológico y la reconfiguración global”. Por eso la búsqueda de la investigación se concentra en ver qué capacidades tecnológicas se pueden estar configurando y cómo potenciar estos avances.

Agregó que la innovación permite identificar vacíos existentes, en el aspecto productivo y otros, y a partir de esto impulsar programas estatales, leyes de promoción o recomendaciones estratégicas a las cámaras.

El proyecto fue aprobado en junio pasado y por eso se encuentra ya trabajando a pleno en su primera fase. En el resumen del mismo dejaron plasmados objetivos en cuatro aspectos distintos, tanto en el ámbito público como privado y otros vinculados a la formación e investigación.

Entre los primeros ejes está el diagnóstico del sector productivo, que hoy no existe con criterios científicos sino que se puede encontrar en datos dispersos de organizaciones privadas. Con esto pueden generar un mapa de actores estratégicos y también su nivel de vinculación. En el apartado de política pública buscan dar con insumos para el diseño y fortalecimiento de políticas de desarrollo productivo.

Los otros dos objetivos están vinculados a la educación. El primero tiene que ver con la capacitación, a través de la formación de herramientas de inteligencia económica para instituciones y organismos. Y finalmente buscan crear redes académicas, cooperando con universidades de Argentina y con la Universidad Autónoma de Madrid, para continuar con las tareas de investigación.