Prevén tormentas aisladas para este jueves 29 de octubre en San Juan

La provincia de San Juan transitará este jueves 29 de octubre con un cambio de condiciones a lo largo del día, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado, pero hacia la tarde y la noche se esperan tormentas aisladas.

Por la mañana, la temperatura rondará los 14°C, la probabilidad de precipitación será del 0% y soplará viento del sur de 13 a 22 km/h. Durante la tarde, el termómetro alcanzará la máxima de 30°C y aparecerán las tormentas aisladas, con una probabilidad de lluvia de entre 10% y 40%. Por la noche, el escenario se mantendrá similar, con tormentas aisladas, la misma probabilidad de precipitación y una temperatura de 23°C. El viento seguirá del sector sur con intensidad de 13 a 22 km/h durante todo el día.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.