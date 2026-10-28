Apicultura: más de 30 alumnos completaron la capacitación que impulsa el Ministerio de Producción

Más de 30 personas completaron el Curso de Iniciación Apícola que el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación dictó en los departamentos de Caucete y Capital, en una provincia donde la actividad está sostenida por un grupo reducido de productores: según el último relevamiento difundido por el Área Apícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, en septiembre de 2025 San Juan tenía 145 apicultores registrados pero solo 70 en actividad, con una producción promedio de 16 kilos de miel por colmena.

La capacitación fue organizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, a través del Área Apícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, en el marco del programa provincial Aprender, Trabajar y Producir y en conjunto con la Dirección de Empleo y Formación. La propuesta combinó formación teórica y práctica, orientada a brindar herramientas para iniciarse en la actividad y desarrollar una explotación apícola de manera segura, eficiente y sustentable.

Las clases comenzaron el 14 de septiembre de 2026 para el grupo de Caucete y el 15 de septiembre para el de Capital, con contenidos pensados para quienes se inician en la actividad, mejorar las prácticas de manejo y promover una apicultura responsable. Como cierre de la formación, ambos grupos se reunieron en las instalaciones de la Asociación Sanjuanina de Productores Apícolas (ASPA), donde realizaron prácticas a campo junto al técnico apícola Manuel Ruiz Trincado y pudieron aplicar en el apiario los conocimientos adquiridos en las clases teóricas.

Un sector chico que busca sumar productores La iniciativa se enmarca en un esfuerzo más amplio del Área Apícola por ampliar la base de productores de la provincia. Según explicó en septiembre de 2025 Luis Tomas, responsable del área, San Juan cuenta con 6.725 colmenas en vigencia, de las cuales la mitad se destina al servicio de polinización —sobre todo de semilla de cebolla, zanahoria y alfalfa— y la otra mitad a la producción de miel, con una cosecha anual que rondó los 108.715 kilos. Sarmiento es, por lejos, el departamento que más produce, con cerca del 15,7% del total provincial. El propio Tomas señaló que, para cubrir la demanda de polinización, todavía faltan al menos 5.000 colmenas en la provincia.

Desde el área también vienen impulsando que los productores diversifiquen hacia líneas más rentables que la miel convencional, como la producción de polen, la cría de abejas reinas o las mieles certificadas, que se venden al menos un 30% por encima del producto tradicional. En esa misma línea, en agosto de 2025 la Dirección de Desarrollo Agropecuario había acordado con instituciones del sector —entre ellas INTA, INASE, la Cooperativa Colmenares del Tulum y ASPA, reunidas en la Mesa Apícola Provincial— reforzar la capacitación también en Capital e Iglesia, como parte de una estrategia para sumar pequeños productores en distintos departamentos.