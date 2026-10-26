San Juan negocia en Madrid el regreso del concurso Mario Solinas y una campaña mundial por el consumo de aceite de oliva

San Juan le propuso al Consejo Oleícola Internacional (COI) trabajar para que una nueva edición del concurso Mario Solinas se realice nuevamente en el país en 2027, esta vez con un formato interprovincial, y gestionar la llegada al hemisferio sur de una de las ferias internacionales más importantes del sector olivícola. Las iniciativas fueron presentadas en una reunión mantenida en la sede del organismo, en Madrid, España, el 8 de octubre.

El encuentro fue protagonizado por el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de San Juan, Miguel Moreno , quien se encontraba en Madrid por un viaje vinculado a una feria internacional aprovechando la estadía para reunirse con autoridades del COI.

Fue la segunda reunión de Moreno con el organismo. Participaron, del lado del COI, su director ejecutivo y el director ejecutivo adjunto Abderraouf Laajimi , responsable dentro del organismo de las áreas de investigación, normalización, economía, promoción y olivicultura. Laajimi visitó San Juan en septiembre de 2025, en el marco de la entrega del premio Mario Solinas correspondiente al hemisferio sur, motivo por el cual Moreno lo definió como “un amigo de la casa”.

El funcionario calificó el encuentro como “una reunión amena de cortesía”, en la que, además del intercambio protocolar, se presentaron tres propuestas concretas para el sector.

La primera propuesta, ya consolidada previamente con la Federación Olivícola Argentina (FOA), apunta a trabajar para que una nueva edición del concurso Mario Solinas —el certamen de calidad más importante del mundo para el aceite de oliva virgen extra— se realice nuevamente en el país en 2027. A diferencia de ediciones anteriores, la idea es darle un formato interprovincial, con la participación de las provincias más relevantes del sector olivícola nacional.

San Juan fue sede, en septiembre de 2025, de la edición del Mario Solinas correspondiente al hemisferio sur, en el marco de ArgOliva. Moreno remarcó que la posibilidad de repetir esa experiencia “nos honra”, porque se trata del concurso más importante del mundo en la materia y, combinado con ArgOliva, potencia la proyección internacional del sector olivícola provincial por la cantidad de catadores y referentes que convoca.

La segunda propuesta consistió en explorar la posibilidad de traer a Sudamérica una edición de una de las grandes ferias internacionales del sector. Se trata de un evento de carácter privado, aclaró Moreno, pero el COI “incentivó mucho” la idea de trabajar para acercarlo a la región, con la Argentina y San Juan en particular como posibles sedes.

San Juan busca repetir en 2027 la experiencia del Mario Solinas, el concurso más importante del mundo para el aceite de oliva virgen extra.

Una campaña global para impulsar el consumo

La tercera propuesta, la que generó mayor entusiasmo en el COI según Moreno, apunta a una campaña de promoción del consumo de aceite de oliva a escala mundial. El funcionario explicó que actualmente trabajan en redactar formalmente el proyecto para elevarlo luego a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, organismo que mantiene la comunicación oficial con el COI.

Moreno vinculó esta iniciativa con la caída que viene registrando el precio internacional del aceite de oliva, que atribuyó al fuerte crecimiento de la producción mundial durante la última campaña, sobre todo en el hemisferio norte —San Juan también incrementó su producción—. Según su lectura, no se trata de una baja real sino de un acomodamiento: los valores actuales, aunque por debajo del pico de los últimos años, se mantienen por encima del promedio histórico previo a esa suba.

De acuerdo con datos difundidos en julio pasado por la Cámara Olivícola de San Juan, el precio de referencia del aceite de oliva pasó de unos U$S 5.100 la tonelada en marzo a cerca de U$S 4.150 hacia el cierre de esa campaña, en un contexto de inusual quietud en mercados clave como Estados Unidos y Europa.

“No es la situación ideal y estamos trabajando para que el precio suba”, señaló Moreno, quien remarcó que un mayor consumo de aceite de oliva en cualquier país del mundo impacta positivamente en todos los productores, por tratarse de un producto con características, según sus palabras, “en algún punto, de commodity”.

Sin cambios en el esquema vigente, pero con la mira en el control de calidad

Consultado sobre si la reunión modificó algo del esquema actual en materia de protocolos de cata, normas de calidad o financiamiento, Moreno fue categórico: no hubo cambios de ese tipo, y lo tratado se limitó a las tres propuestas mencionadas.

El funcionario indicó además que en el encuentro no se abordó puntualmente el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que prevé una reducción del arancel del 31,5% que hoy se aplica a la entrada de aceite de oliva europeo a la Argentina y que el sector olivícola nacional busca evitar. Sí confirmó que continúan trabajando —en una línea ya conversada previamente con el COI— en desarrollar una mayor cantidad de paneles de cata y en incorporar al Código Alimentario Argentino un requisito de evaluación sensorial para el aceite de oliva que ingresa al país, lo que permitiría un mayor control de calidad sobre las importaciones.

Moreno adelantó que, en primer término, seguirán trabajando en la redacción de la propuesta de promoción global, y que una vez avanzada habrá un nuevo encuentro con el COI, probablemente de manera virtual. Dijo además esperar que, en el marco del próximo Mario Solinas, vuelva a acompañarlos el mismo referente del organismo que visitó la provincia este año, y mencionó un compromiso del director ejecutivo del COI de visitar San Juan.