Éxito rotundo en el INTA San Juan: más de 300 personas participaron de la Jornada a Campo de ArgOliva 2026

En el marco del XV Encuentro Olivícola Internacional, la Estación Experimental Agropecuaria San Juan del INTA abrió sus puertas para compartir charlas técnicas, de expertos ensayos y demostraciones a campo con una multitudinaria presencia de productores, técnicos y referentes del sector agroindustrial.

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El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) San Juan fue el escenario central de la tradicional Jornada a Campo, desarrollada el pasado viernes 4 de septiembre como parte fundamental de la agenda del XV Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva 2026. La convocatoria marcó un verdadero hito institucional y productivo al lograr reunir a 100 empresas vinculadas al sector, provenientes de distintas provincias argentinas que estuvieron presentes en el encuentro.

Con el objetivo de acercar la ciencia y la tecnología generada por el INTA a los productores del sector olivícola, las instalaciones de la Estación Experimental San Juan abrieron sus tranqueras para ofrecer una jornada repleta de actividades que se extendió desde las 9:00 y hasta las 18:00. Durante el encuentro, se desarrollaron charlas técnicas destinadas a visibilizar los trabajos de investigación y de innovación que se vienen impulsando en el rubro olivícola y con el aporte de científicos del INTA y de otras instituciones.

El gran atractivo de la convocatoria fueron las experiencias a campo. A través de recorridos dinámicos, se invitó a los asistentes a observar de cerca los ensayos relacionados al reúso de residuos de la industria olivícola, y de restricción de riego en olivares intensivos. Los presentes también fueron testigos de la muestra dinámica de drones para la aplicación de fitosanitarios y de maquinaria para triturar ramas y plantas completas.

La jornada evidenció la fuerte sinergia que existe en la cadena productiva y el apoyo gubernamental e institucional. Al respecto, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de la provincia, Gustavo Fernández, acompañó las actividades y comentó: "Desde ArgOliva continuamos con estos espacios formativos para técnicos y productores, y sumamos la presencia de proveedores olivícolas y de la actividad agroindustrial en general".

Como anfitriona del evento, la directora de la Estación Experimental Agropecuaria INTA San Juan, Dra. Mónica Ruiz, destacó el rol estratégico de la institución como punto de encuentro. "Este intercambio fluido entre el sector público, el sector privado y los productores que nos visitan es fundamental para fortalecer el desarrollo del sector olivícola", resaltó.