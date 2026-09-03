    • 3 de septiembre de 2026 - 14:13

    ArgOliva: San Juan buscó nuevos mercados para su oferta agroalimentaria en la Ronda de Negocios

    La actividad se realizó en el Museo de la Historia Urbana, en el marco del XV Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva 2026. La segunda jornada tendrá lugar este viernes, de 9 a 14, en el mismo lugar.

    Empresarios locales y compradores extranjeros mantuvieron encuentros individuales. Foto: Daniel Arias.

    Empresarios locales y compradores extranjeros mantuvieron encuentros individuales. Foto: Daniel Arias.

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    Por Lara Carrascosa

    El XV Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva 2026 comenzó la jornada del jueves con la primera de las dos Rondas Internacionales de Negocios del sector alimentos y bebidas, un espacio que buscó conectar a empresas sanjuaninas con compradores de distintos mercados del continente. En el encuentro, desarrollado en el Museo de la Historia Urbana, participaron empresas importadoras de Chile, Perú, Brasil, Estados Unidos y Canadá, que mantuvieron contacto directo con empresarios locales.

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    El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, encabezó la conferencia de prensa en la que se presentó el cronograma oficial de ArgOliva 2026, junto a los integrantes del comité organizador.

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    La rueda de negocios estuvo organizada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, a través de la Dirección de Comercio Exterior de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico, en conjunto con PromArgentina y el Comité Organizador de ArgOliva 2026.

    La convocatoria excedió al sector olivícola: el encuentro estuvo orientado a productores y comercializadores de aceite de oliva y aceitunas, frutos secos, vinos, dulces y mermeladas, tomates secos e industrializados, pistacho y pasas de uva, con el objetivo de generar contactos que puedan derivar en operaciones concretas y en nuevos destinos para la producción provincial.

    Al respecto, el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, expresó que con este tipo de iniciativas se busca conectar la oferta exportable de la provincia, en este caso de distintos productos y no solo de aceite de oliva, con empresas importadoras de diferentes países. El funcionario resaltó, además, el papel protagónico que tuvieron el sector agroindustrial y el sector agroalimentario de San Juan a lo largo de este encuentro.

    La ronda de negocios se enmarcó en una agenda que, del 31 de agosto al 6 de septiembre, convierte a San Juan en sede del evento olivícola más importante de América. Junto a los dos concursos de calidad que integran ArgOliva —el Concurso Nacional a la Calidad de los Aceites de Oliva Virgen Extra, patrocinado por el Consejo Oleícola Internacional, y el Concurso Internacional Premio Domingo Faustino Sarmiento—, el cronograma incluyó un seminario técnico, una jornada a campo con más de 80 empresas y una expo gratuita para el público, en una semana que combina producción, investigación, innovación y vinculación comercial.

    Foto: Daniel Arias para Diario de Cuyo.

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