San Juan sumó a Vietnam como destino para su vino a granel

Siete bodegas sanjuaninas, agrupadas en el consorcio Andes Grape Alliance, concretaron la primera exportación de vino a granel a Vietnam. El envío, de 24.000 litros de vino blanco genérico, es el primero de tres contenedores comprometidos con el mismo cliente asiático, por un total de 72.000 litros. La operación se realizó mediante un contenedor equipado con flexitank, el sistema de bolsa flexible que permite transportar grandes volúmenes de líquido a granel sin recurrir a tambores o cisternas.

El grupo exportador está integrado por Cavas SRL, Bodegas Herce SA, González Valverde Saaci, SEGUPA SRL (Grupo Carrascosa), Bodega Cosenza SRL (familia Lapeta), Tierra del Huarpe SA y Aries SA (familia Verdeguer). La operación se dio en el marco del programa de Gerenciamiento Exportador Asociativo, que impulsan conjuntamente PromArgentina, la Fundación ICBC y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan. Por parte del Gobierno provincial, las gestiones estuvieron a cargo de la Dirección de Comercio Exterior y la Dirección de Desarrollo Vitivinícola. Fundación ICBC y PromArgentina desarrollan en conjunto este esquema de gerenciamiento exportador asociativo desde hace 28 años, un trabajo al que recientemente se sumó el Consejo Federal de Inversiones como socio financiero.

Una operación demorada por el clima El despacho estaba previsto originalmente para agosto de 2026, pero debió postergarse por las sucesivas nevadas en la cordillera y los consiguientes cierres del paso fronterizo hacia Chile, que afectaron la logística del transporte. Superadas esas dificultades, el primer envío se concretó y marcó el inicio de una nueva etapa para el consorcio. Además del vino blanco ya pactado, existe la posibilidad de ampliar el acuerdo comercial a vino tinto genérico, y el grupo avanza en nuevas oportunidades que podrían derivar, antes de que termine el año, en su primera exportación de mosto concentrado.

Un envío a contramano de los precios, a favor del volumen La operación se da en un contexto sectorial de precios internacionales deprimidos pero de fuerte crecimiento en volumen para el segmento de graneles. Las exportaciones de vino argentino crecieron durante el primer semestre de 2026 impulsadas por el buen desempeño de los vinos a granel y el mosto concentrado, con un salto del 52,7% en los graneles. San Juan, sin embargo, no lidera ese repunte en el rubro vino: la provincia representó apenas el 2% del volumen total de vino exportado por el país en abril de 2026, aunque sí concentró el 33% de la participación nacional en mosto concentrado, el producto en el que la provincia mantiene un rol protagónico. En ese escenario, diversificar destinos —como Vietnam— y sumar valor a través de nuevos consorcios asociativos aparece como una de las pocas palancas disponibles para una provincia que exporta casi todo su vino a granel.

El contenedor con flexitank, listo para el primer envío de 24.000 litros de vino blanco a Vietnam, en las instalaciones de una de las bodegas del consorcio. Vietnam, un mercado en formación El sudeste asiático viene siendo trabajado por el sector vitivinícola argentino desde hace varios años, aunque con un desarrollo todavía incipiente frente a los mercados tradicionales. En el mercado vietnamita, el canal Horeca —hoteles, restaurantes y bares— concentra el 24,2% de las ventas de vino, mientras que el 75,8% restante se realiza en vinotecas, y se trata de un mercado con buena perspectiva de crecimiento de mediano plazo sostenida por una clase media joven en formación. Para un consorcio que recién debuta en el país asiático, ese perfil de consumo marca el terreno en el que deberá moverse en los próximos envíos.