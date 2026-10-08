Exportaciones de vino: crecieron un  24,2% en volumen en septiembre

Las exportacionesargentinas de vino mostraron en septiembre un fuerte repunte, con 230.744 hectolitros enviados al exterior, 24,2% más que un año atrás . Sin embargo, el resultado acumulado hasta el noveno mes muestra que se despacharon más litros, pero el valor obtenido por esas ventas fue menor.

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El dato surge del último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) , con datos provisorios al 1 de octubre. Entre enero y septiembre se exportaron 1.480.437 hectolitros de vino, 3,2% más que en igual período de 2025 .

La mejora de septiembre alcanzó tanto a los envíos fraccionados como a granel. Los primeros aumentaron 26%, mientras que los segundos crecieron 18%. En términos de facturación, el salto fue de 21,1% en el mes: el valor FOB llegó a US$ 76,8 millones, frente a US$ 63,4 millones en septiembre de 2025.

El comportamiento mensual estuvo impulsado principalmente por los vinos fraccionados , que pasaron de 144.031 a 181.409 hectolitros. Dentro de esta modalidad, los vinos de color aumentaron 28,2% y los blancos 17,1% .

En el segmento a granel , el crecimiento fue más moderado en términos generales, aunque con una marcada diferencia entre colores. Los blancos saltaron 329,4%, mientras que los tintos y rosados —agrupados por el INV como vinos color— retrocedieron 4,6% . En total, los blancos exportados crecieron 44,6% en septiembre y los de color, 19,9%.

El valor FOB acompañó la recuperación. Las ventas de vino fraccionado generaron US$ 72,8 millones, 21,8% más que un año antes, mientras que el vino a granel alcanzó US$ 4 millones, con una suba de 9,8%.

También se destacó el desempeño del mosto concentrado: en septiembre se exportaron 11.176 toneladas, 34,5% más que en el mismo mes de 2025. El ingreso generado fue de US$ 15,3 millones, 26,3% superior al de septiembre del año pasado.

En nueve meses, el granel explica buena parte del crecimiento

El acumulado enero-septiembre presenta una composición diferente. Mientras los envíos fraccionados cayeron 3,1%, hasta 1.073.929 hectolitros, los despachos a granel aumentaron 24,5%, al pasar de 326.560 a 406.508 hectolitros. Dentro del granel, el mayor salto correspondió a los blancos, que crecieron 168,8%. Los vinos color, en cambio, tuvieron una variación positiva de 4,1%.

Por tipo de producto, las exportaciones de vinos sin mención varietal crecieron 42,2% en el acumulado, mientras que los espumosos avanzaron 17,4%. Los varietales, que concentran el 81% del volumen total exportado, registraron una baja de 2,5%.

La composición por color también muestra un cambio: los blancos aumentaron 29,3% y llegaron a 302.598 hectolitros, mientras que los vinos de color retrocedieron 1,9%, hasta 1.177.839 hectolitros.

Menos dólares por litro pese al aumento de las cantidades

El principal contraste aparece al observar el valor de las operaciones. Entre enero y septiembre, las exportaciones de vino sumaron US$ 474,428 millones, 4,7% menos que los US$ 497,762 millones del mismo período de 2025.

El informe del INV muestra además que el precio promedio total cayó 7,6%, de US$ 3,47 a US$ 3,20 por litro. La baja fue más pronunciada en el vino a granel: el precio medio pasó de US$ 0,98 a US$ 0,80 por litro, una disminución de 18,6%. En fraccionados, el promedio pasó de US$ 4,20 a US$ 4,12, con una baja de 2,1%.

La evolución mensual permite observar el cambio de ritmo. Después de las fuertes caídas de julio y agosto, cuando la facturación de vinos se redujo 43,8% y 27,2%, respectivamente, septiembre mostró una recuperación de 21,1% interanual.

El mosto tuvo una evolución diferente

El mosto concentrado presentó un comportamiento más favorable tanto en cantidades como en ingresos durante los primeros nueve meses. Los embarques alcanzaron 72.385 toneladas, 20,1% más que en 2025, mientras que el valor FOB llegó a US$ 99,546 millones, con un incremento de 9,2%. Aun así, el precio medio descendió 9,1%, de US$ 1.513,2 a US$ 1.375,2 por tonelada.

Al considerar conjuntamentevinos y mostos, el valor FOB acumulado alcanzó US$ 579,894 millones, 2,4% menos que los US$ 594,228 millones registrados entre enero y septiembre de 2025. La caída del vino fue parcialmente compensada por el incremento de los mostos, cuyo valor creció 9,3%.