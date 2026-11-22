San Juan fue escenario de un encuentro empresarial que tuvo a las mujeres como protagonistas. Se trata del Business Dinner San Juan , una cena privada organizada por North Valley Hub que reunió a referentes de la minería, la industria, la educación, los servicios y el mundo emprendedor para generar conexiones y promover nuevas oportunidades dentro del entramado productivo provincial.

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Por segundo año consecutivo, North Valley Hub eligió San Juan para desarrollar una experiencia de networking estratégico. En esta oportunidad, la propuesta tuvo un formato diferente al de las conferencias tradicionales: una mesa reducida, integrada por mujeres con posiciones de liderazgo y capacidad de decisión en sectores clave de la economía.

La iniciativa buscó generar un espacio cercano para conversar, compartir experiencias e identificar posibilidades de colaboración entre profesionales y representantes de empresas e instituciones que, aunque forman parte del mismo ecosistema productivo, no siempre tienen la oportunidad de encontrarse personalmente.

Entre las participantes se destacaron Sonia Delgado , presidenta y gerente general de Golden Mining S.A., compañía subsidiaria de Challenger Gold que desarrolla el proyecto Hualilán; Laura Rópolo , vinculada a Social Governance en territorios mineros del Grupo Petersen-Banco San Juan y asesora en Unidad Minera; Andrea Díaz , decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan; y Laura Simonassi , rectora de la Universidad Católica de Cuyo.

También participaron representantes de la Unión Industrial de San Juan, CASETIC y distintas organizaciones y empresas relacionadas con logística, gastronomía, construcción, comunicación, tecnología, alimentación en sitios remotos, bodegas y emprendimientos locales.

Uno de los momentos destacados fue la participación de Patricia Jebsen, referente del ámbito empresarial y tecnológico argentino, pionera del comercio electrónico en el país y con trayectoria directiva en compañías como Mercado Libre, Falabella, Cencosud y Rappi. También estuvo presente Marcela Jebsen, especialista en mentorías en procesos de cambio, coaching individual y organizacional.

El objetivo: convertir las conexiones en oportunidades concretas

Carla Victoria Coria, abogada y profesional con experiencia en relaciones institucionales y comunitarias, incluso en operaciones mineras de Australia, explicó que uno de los principales objetivos fue conectar a referentes de la industria sanjuanina con figuras de trayectoria nacional e internacional.

"Nuestro principal objetivo de este encuentro era conectar a una referente como es Pato Jebsen, a las referentes de la industria de San Juan y, por medio de North Valley, conectarlas y crear puentes con el mundo", expresó.

Coria también destacó la importancia de generar espacios donde las mujeres puedan compartir los desafíos que enfrentan en puestos jerárquicos y fortalecer su participación en los ámbitos de decisión.

En ese sentido, sostuvo que la intención es que la presencia femenina en cargos de liderazgo deje de ser solamente un tema de agenda y se traduzca en acciones concretas.

"Sabemos que cuando la conversación es cercana empiezan a aparecer necesidades comunes, ideas y posibilidades que en otro contexto quizás no surgirían", agregó. Sobre el resultado de la experiencia, aseguró que se cumplieron las expectativas y que se generó un momento "muy lindo, muy emocionante, difícil de poner en palabras".

Por su parte, Mariana Montiveros, socia gerente de MG Servicios de Limpieza y profesional de la gestión y el liderazgo, resaltó la importancia de pasar de las ideas a la acción.

"Muchas veces pensamos demasiado antes de hacer. Este encuentro nació justamente de la idea contraria: movernos, encontrarnos, escuchar y generar vínculos. Porque una oportunidad difícilmente aparezca si no salimos a buscarla", afirmó.

Un encuentro para fortalecer el ecosistema productivo de San Juan

La cena contó con el acompañamiento de Valdiviezo Group, L&G, MG Servicios, Diario de Cuyo, Bodega La Fortuna y Victoria Asociados, organizaciones que respaldaron la iniciativa.

La elección de una convocatoria reducida fue parte central de la propuesta. En lugar de priorizar la cantidad de asistentes, la organización buscó que cada participante tuviera tiempo para presentarse, escuchar otras experiencias y establecer contactos que pudieran continuar después del encuentro.

En una provincia atravesada por el crecimiento y la transformación productiva, la posibilidad de vincular a referentes de la minería, la industria, la educación y los servicios representa una oportunidad para fortalecer las redes empresariales y promover nuevos proyectos.

North Valley Hub es un espacio del ecosistema startup con presencia en distintos países de Latinoamérica, orientado a generar conexiones estratégicas entre empresas, profesionales, instituciones y emprendedores para impulsar iniciativas que puedan convertirse en oportunidades concretas.

Business Dinner San Juan forma parte de esa propuesta. La organización adelantó que próximamente realizará un nuevo encuentro, esta vez abierto a todo el ecosistema.

Para conocer las próximas actividades se puede consultar Instagram en @northvalley.hub y las cuentas de sus embajadoras en San Juan: @carla_victoria_coria y @marianamontiveros_.