El Gobierno nacional aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Argentina LNG , una iniciativa energética encabezada por YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG que contempla una inversión total de USD 50.750 millones hasta 2050 . El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la decisión y calificó al emprendimiento como "la mayor inversión de la historia argentina".

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"El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto Argentina LNG", comunicó el funcionario a través de su cuenta oficial de X. La iniciativa busca posicionar al país como un exportador de gas natural licuado (GNL) a gran escala, mediante el desarrollo de infraestructura para trasladar los recursos de Vaca Muerta, en Neuquén, hasta la costa atlántica de Río Negro .

El plan contempla desembolsos por USD 25.000 millones entre 2027 y 2030 y apunta a exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL, además de líquidos asociados al gas. Las proyecciones oficiales estiman ingresos superiores a los USD 9.000 millones anuales , mientras que YPF proyecta exportaciones por USD 10.000 millones desde 2031.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, celebró la aprobación y destacó el papel del régimen de incentivos para concretar el emprendimiento. "Siempre lo dije, sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible", expresó. Además, anticipó que el próximo 30 de noviembre está prevista la firma de la Decisión Final de Inversión (FID) junto a los socios internacionales.

Argentina LNG prevé alcanzar una producción de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas , un volumen equivalente a más del 40% de la producción actual del país, según los datos difundidos por el proyecto.

El desarrollo contempla inversiones en áreas de producción de gas rico, la construcción de un gasoducto y un poliducto de aproximadamente 524 kilómetros cada uno y la instalación de infraestructura industrial para procesar los hidrocarburos.

El recorrido conectará los yacimientos de Vaca Muerta con la costa atlántica de Río Negro, donde funcionarán dos unidades flotantes de licuefacción, conocidas como FLNG. Desde allí se realizará el proceso necesario para convertir el gas en estado líquido y facilitar su transporte hacia los mercados internacionales.

Financiamiento internacional y contratos millonarios

El emprendimiento también cuenta con acuerdos de financiamiento internacional. Entre ellos, se destaca un entendimiento bilateral que habilita USD 6.000 millones de financiamiento a través del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y de inversores privados.

El acuerdo fue firmado en Nueva York por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Chris Landau.

En cuanto a la estructura financiera, las proyecciones indican que alrededor del 70% del capital provendrá de crédito internacional, mientras que el 30% restante será aportado por los socios. Para la primera etapa, valuada en USD 15.500 millones, JP Morgan trabaja en el diseño financiero y Santander participa entre las entidades involucradas.

Según había informado Marín, 47 bancos presentaron propuestas en las rondas iniciales, con ofertas que equivalieron a 2,4 veces el monto requerido.

La construcción podría generar hasta 40.000 puestos de trabajo

Uno de los principales impactos previstos estará vinculado con el empleo. Durante la etapa de construcción, Argentina LNG proyecta generar alrededor de 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000 trabajadores en los períodos de mayor actividad.

Una vez que el complejo entre en funcionamiento, se estima que sostendrá unos 8.000 empleos directos e indirectos. Además, el proyecto contempla contrataciones por aproximadamente USD 15.000 millones a proveedores nacionales.

Los mercados de Europa y Asia aparecen como los principales destinos de los contratos de exportación de largo plazo, en una estrategia que busca ampliar la participación argentina en el comercio internacional de energía.

Techint ganó la licitación para fabricar los tubos de 24 pulgadas

Otro de los puntos centrales del proyecto es la participación de Tenaris, la compañía de tubos de acero del Grupo Techint, que fue seleccionada para fabricar los caños de 24 pulgadas que se utilizarán en uno de los ductos.

La definición fue confirmada por Horacio Marín durante una entrevista con Alejandro Fantino en Neura. "Fue una inversa, fue bien competitiva y ganó Tenaris", señaló el titular de YPF.

La adjudicación representa una oportunidad para la fábrica de Tenaris SIAT, ubicada en Valentín Alsina, partido bonaerense de Lanús, que atravesó meses complicados por suspensiones alternadas y la eliminación de 150 puestos de trabajo.

La licitación por los tubos ronda los USD 2.000 millones y contempla dos conductos de aproximadamente 526 kilómetros entre Vaca Muerta y Sierra Grande, en Río Negro: uno de 48 pulgadas para transportar gas y otro de 24 pulgadas destinado a los líquidos asociados.

En el primer caso, el gasoducto tendrá un diámetro de 1.219 milímetros y será el de mayor tamaño construido en Argentina. Su provisión se repartió entre la española Grupo Cuñado, que suministrará unos 200 kilómetros con acero de origen indio, y la griega CPW, que fabricará los 300 kilómetros restantes.

Tenaris no participó de ese segmento debido a que, según explicó Marín, la empresa no cuenta con capacidad para fabricar ese diámetro en Argentina.

En cambio, la planta de Valentín Alsina producirá los tubos de aproximadamente 610 milímetros para el conducto de líquidos asociados, una obra que demandará cerca de 100.000 toneladas de acero.

Con la aprobación del RIGI, Argentina LNG dio un paso clave para avanzar hacia su decisión final de inversión. El proyecto busca transformar los recursos de Vaca Muerta en una plataforma de exportación energética de gran escala, con infraestructura, financiamiento internacional y participación de empresas nacionales y extranjeras.