La morosidad en el pago de los créditos tomados por las familias registró en septiembre un leve descenso por segundo mes consecutivo, aunque continúa en niveles históricamente elevados en la comparación interanual. De acuerdo con el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , el ratio de irregularidad de los hogares se ubicó en el 12,2% , lo que representa una baja de 0,61 puntos porcentuales (p.p.) respecto de agosto.

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Pese al alivio mensual, el deterioro acumulado en los últimos doce meses sigue siendo significativo: el indicador se encuentra casi 5 puntos porcentuales por encima del registro del año anterior (con un incremento de 4,9 p.p. en la comparación interanual).

Desde la autoridad monetaria que preside Santiago Bausili explicaron que el retroceso mensual no responde únicamente a una mejora lineal en la capacidad de pago, sino también a factores técnicos y de reestructuración de pasivos.

“La dinámica mensual recogió una disminución de 4,03% en el saldo real en situación irregular, en gran medida asociada al pasaje de cartera en situación irregular a partidas fuera de balance efectuado por un conjunto de entidades, conjuntamente con un crecimiento del financiamiento total a este segmento”, detalló el informe oficial.

En cuanto al recorrido reciente del indicador, la mora familiar había logrado frenar en junio la escalada que arrastraba desde finales de 2024. Tras un leve repunte en julio (+0,1 p.p.), retomó el sendero descendente en agosto (-0,13 p.p.) y profundizó esa corrección en septiembre.

Fuerte salto en las refinanciaciones de hogares

Uno de los datos más relevantes del reporte oficial es el crecimiento de las refinanciaciones de deudas familiares, una herramienta a la que recurren cada vez más usuarios y bancos para evitar que los atrasos deriven en incobrabilidad.

Sobre el crédito total: el saldo refinanciado a los hogares alcanzó el 3,9% del total de los préstamos del segmento, casi cuadruplicando el promedio de la última década (1%).

Sobre la cartera irregular: la refinanciación de saldos con problemas de pago trepó al 24,1%, muy por encima del 16% observado como media en los últimos diez años.

Qué pasó con las empresas y el sistema financiero total

A contramano de los hogares, el cumplimiento de las empresas exhibió un leve deterioro mensual. El ratio de irregularidad corporativa subió 0,02 p.p. frente a agosto y cerró septiembre en el 3,82%. En la medición interanual, el salto fue de 2,2 p.p., ya que un año atrás se ubicaba en el 1,62%.

En el balance general del sistema financiero, el ratio de morosidad del crédito total al sector privado retrocedió 0,25 p.p. hasta ubicarse en el 7,5%, aunque todavía se mantiene 3,3 p.p. por encima del 4,2% registrado doce meses atrás.

Según el BCRA, esta mejora en el indicador agregado se explicó por una caída real del 2,58% en el saldo irregular —el primer dato negativo desde abril de 2024—, combinada con un aumento real del 0,67% en el financiamiento total, una tendencia que se replicó de manera generalizada en todos los grupos de bancos.