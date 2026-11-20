La tensión en los mercados internacionales y la creciente aversión al riesgo golpearon con fuerza a los activos argentinos. En una jornada marcada por las pérdidas de los bonos soberanos, el dólar mayorista alcanzó los $1.580 , un nuevo máximo nominal, mientras que el riesgo país trepó hasta los 1.070 puntos básicos , su nivel más elevado desde octubre de 2024.

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La cotización mayorista avanzó 15 pesos en una sola jornada, equivalente a una suba del 1% . De esta manera, durante noviembre acumuló un incremento de 46 pesos, cerca del 3%, una variación que apunta a superar la inflación del período.

El Banco Central (BCRA) no intervino en el mercado cambiario, pese a que el volumen de operaciones en el segmento spot se aproximó a los USD 600 millones. La decisión se produjo en un contexto de menor oferta de divisas y mayor demanda privada.

Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, precisó que el tipo de cambio mayorista acumuló una suba de $36,50 durante la última semana, equivalente al 2,4%. Según señaló, se trató de la corrección alcista semanal más importante desde la semana que finalizó el 19 de junio pasado.

La presión cambiaria también se trasladó a las cotizaciones que utilizan particulares y empresas. El dólar oficial minorista subió diez pesos y cerró a $1.595 para la venta en el Banco Nación, otro récord nominal.

Por su parte, el relevamiento del Banco Central entre las entidades financieras arrojó un promedio de $1.601,32 para la venta y $1.548,41 para la compra.

El dólar blue tuvo uno de los movimientos más pronunciados de la jornada: avanzó 35 pesos, un 2,1%, y llegó a los $1.675.

Las cotizaciones financieras también registraron importantes incrementos. El dólar contado con liquidación (CCL) trepó un 3,4% hasta los $1.794,18, mientras que el dólar MEP alcanzó los $1.700,72.

Con estos movimientos, la diferencia entre el dólar mayorista y el contado con liquidación superó los $200, equivalente a una brecha del 13,6%. Se trató de la distancia más amplia desde el 11 de abril de 2025, la última jornada cambiaria antes del levantamiento de las restricciones para la demanda de dólares de los particulares.

El economista Gustavo Ber explicó que los operadores observan una moderación en el ritmo de compras del BCRA frente al incremento de la demanda privada. También mencionó una menor oferta de divisas, vinculada con la desaceleración de las emisiones de obligaciones negociables y la posibilidad de que algunos exportadores demoren la liquidación de sus dólares.

Los bonos argentinos cayeron y el riesgo país llegó a 1.070 puntos

El deterioro del escenario financiero tuvo un impacto especialmente fuerte sobre la deuda soberana argentina. Los bonos Globales y Bonares en dólares registraron una caída promedio del 4,6% durante la jornada y acumularon pérdidas cercanas al 7% en la última semana.

La tendencia negativa también se refleja en el balance anual: los precios de los títulos públicos argentinos en moneda extranjera retrocedieron un promedio del 18% en lo que va del año.

En paralelo, el riesgo país elaborado por JP Morgan aumentó 135 unidades y alcanzó los 1.070 puntos básicos. El indicador mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos argentinos y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia de menor riesgo.

El nivel alcanzado representa el más alto desde el 24 de octubre de 2024, cuando la incertidumbre financiera previa a las elecciones legislativas había provocado fuertes movimientos cambiarios y una intervención directa del Tesoro estadounidense en el mercado local.

La presión cambiaria también alcanzó a Brasil

La depreciación del peso argentino se produjo en una jornada en la que otras monedas de la región también mostraron debilidad frente al dólar.

En Brasil, la divisa estadounidense subió cuatro centavos, un 0,7%, y cerró a 5,95 reales, su cotización más elevada desde enero de 2025.

Así, la combinación de volatilidad internacional, menor oferta de divisas y retroceso de los bonos volvió a poner bajo presión a los activos argentinos, con un dólar que alcanzó nuevos máximos nominales y un riesgo país que regresó a niveles que no se observaban desde hacía más de un año.