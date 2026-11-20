El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, celebró a través de su cuenta oficial en la red social X la propuesta que el Gobierno nacional presentó en San Juan para impulsar la eliminación del Impuesto de Sellos tanto en las provincias como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

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La iniciativa fue expuesta formalmente ante la Comisión Federal de Impuestos (CFI) en el marco de la cumbre que reunió en territorio sanjuanino a los ministros de Economía provinciales. Los encargados de detallar el proyecto ante los representantes fiscales fueron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria.

De acuerdo con los lineamientos difundidos tras el encuentro en San Juan, el plan oficial plantea un mecanismo de esfuerzo compartido para avanzar en la quita de este tributo local, históricamente cuestionado por los sectores productivos por su impacto en los costos de contratos y operaciones financieras.

Compensación nacional del 50%: el Estado nacional se compromete a reintegrar a las jurisdicciones que supriman el Impuesto de Sellos la mitad de los recursos fiscales que dejen de percibir por esa vía.

Esfuerzo provincial del 50%: cada provincia o distrito que decida sumarse a la medida deberá absorber el porcentaje restante de la baja recaudatoria.

Qué provincias pueden acceder al beneficio

Según trascendió en el marco de la reunión de la CFI, la propuesta no tiene alcance automático para todos los distritos, sino que funciona como un incentivo atado al alineamiento con las reformas económicas impulsadas por la Casa Rosada.

En concreto, el esquema de compensación está dirigido exclusivamente a aquellas jurisdicciones que ya hayan adherido tanto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), herramienta destinada a sanear deudas cruzadas entre la Nación y los estados provinciales.