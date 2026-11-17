El Banco Central convocó a una nueva licitación de ANSES para ampliar los fondos destinados a créditos hipotecarios y boleto de compraventa.

Compartir







El Banco Central (BCRA) convocó a la tercera licitación de depósitos a plazo fijo que suscribirá el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, cuyos fondos deberán destinarse a créditos hipotecarios. La subasta se hará el martes 17 de noviembre por un total de $200.000 millones.

Esta convocatoria amplía el destino de los fondos y, por primera vez, permitirá que se utilicen para créditos otorgados con boleto de compraventa y compromiso de constituir la hipoteca, o con garantía de hipoteca divisible pendiente de división. Ya se venía permitiendo su uso para la compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas.

Las entidades financieras que resulten adjudicatarias deberán aplicar el dinero de la ANSES a hipotecarios dentro de los 90 días siguientes a la recepción. El FGS constituirá plazos fijos UVA a cinco años con un spread mínimo del 4,5% sobre el ajuste por inflación, y los préstamos no podrán superar los 150.000 UVA ($329 millones o US$210.000) a un plazo no inferior a 15 años.

Detalles de la licitación para créditos hipotecarios El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a Baltasar Romero Krause (vicepresidente segundo del BCRA) y Juan Cruz Micele (director general del FGS), anunciaron el programa. Las entidades no podrán cobrar por los préstamos una tasa superior a UVA+7,50% nominal anual. Además, la participación de cada entidad tiene límites: no podrá exceder el 40% del monto por licitar, el 4% de su Responsabilidad Patrimonial Computable, ni el 40% de sus créditos hipotecarios vigentes.