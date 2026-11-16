    • 16 de noviembre de 2026 - 16:48

    Dato oficial del INDEC: criar un hijo en Argentina demandó hasta $754.869 en octubre

    El organismo estadístico difundió este lunes la actualización mensual de la canasta de crianza. El cálculo contempla tanto el gasto en bienes y servicios básicos como la valorización económica del tiempo destinado al cuidado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este lunes la actualización de la canasta de crianza correspondiente a octubre de 2026. Según el relevamiento oficial, mantener y cuidar a un niño, niña o adolescente demandó durante el décimo mes del año un ingreso mensual de entre $591.320 y $754.869, dependiendo del tramo de edad.

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    Este indicador funciona como referencia clave en el ámbito económico y judicial especialmente en la determinación de cuotas alimentarias, ya que traduce en dinero el esfuerzo material y de tiempo que implica la crianza en cada etapa del desarrollo infantil.

    Cuánto costó la crianza según la edad en octubre

    De acuerdo con el informe técnico difundido por el organismo estadístico, los montos totales por rango etario quedaron conformados de la siguiente manera:

    • Menores de 1 año: $591.320
    • Niños de 1 a 3 años: $704.198
    • Niños de 4 a 5 años: $600.445
    • Niños y adolescentes de 6 a 12 años: $754.869

    Cómo se calcula la canasta de crianza

    Para determinar el valor mensual, la metodología del INDEC combina dos variables centrales:

    Costo de bienes y servicios: incluye los gastos necesarios para cubrir alimentación, vestimenta, educación, vivienda, salud y traslado de los menores.

    Costo del cuidado: surge de la valorización económica del tiempo teórico requerido para las tareas de atención y acompañamiento. Para ponerle precio a esas horas, el organismo toma como parámetro la remuneración vigente de la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

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