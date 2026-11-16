El riesgo país volvió a trepar y llegó a 843 puntos: qué está presionando al indicador argentino

El riesgo país argentino volvió a subir este lunes y alcanzó los 843 puntos básicos , según la actualización de las 12:31. El indicador elaborado por JP Morgan sumó diez unidades frente al cierre anterior y volvió a mostrar presión después de las oscilaciones de las últimas ruedas.

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El movimiento se produjo en una jornada marcada por una mayor cautela de los inversores y una caída en el precio de los títulos soberanos argentinos. Cuando los bonos pierden valor, aumenta el rendimiento que exige el mercado para comprarlos y, como consecuencia, también puede elevarse el riesgo país.

La atención vuelve así sobre un indicador clave para el Gobierno, ya que su nivel condiciona el costo que debería afrontar Argentina si buscara regresar de manera sostenida al mercado internacional de deuda. Cuanto más alto se ubica, mayor es la sobretasa exigida respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

El inicio de la semana encontró a los inversores internacionales en una posición más cautelosa, un escenario que también terminó afectando a los activos argentinos. A ese contexto externo se suman las dudas locales sobre la estrategia de financiamiento que tendrá el país para afrontar las necesidades previstas durante 2027 .

El economista Gustavo Ber señaló que los inversores continúan evaluando “de qué manera y cuándo se avanzará con la estrategia para conseguir el financiamiento adicional necesario para 2027” . Esa expectativa se convirtió en uno de los puntos que sigue de cerca el mercado mientras analiza la capacidad argentina para cumplir sus próximos compromisos financieros.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también se refirió este lunes al comportamiento del riesgo país. El funcionario sostuvo que el indicador llegó a pasar en los últimos meses desde niveles cercanos a los 400 puntos hasta alrededor de 950, y atribuyó parte de esa escalada al contexto internacional y a la incertidumbre política interna.

Caputo afirmó que existe entre determinados inversores temor ante el escenario electoral de 2027 y un eventual cambio de rumbo político. Se trata de la interpretación planteada por el ministro, mientras el mercado también observa factores como la acumulación de reservas, las necesidades de financiamiento y el cumplimiento de los compromisos de deuda.

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Por qué los 843 puntos siguen siendo relevantes

El riesgo país representa la diferencia de rendimiento entre los títulos de deuda argentinos y los bonos estadounidenses considerados de menor riesgo. Por eso, una reducción sostenida del índice permitiría al país acercarse a condiciones de financiamiento internacional menos costosas.

El Gobierno busca precisamente consolidar una caída que permita recuperar gradualmente el acceso voluntario al crédito. Sin embargo, el regreso a 843 puntos muestra que el indicador continúa expuesto a movimientos importantes y todavía se mantiene en niveles elevados para una eventual colocación de deuda a tasas competitivas.

La referencia también es seguida por empresas y analistas porque el riesgo soberano puede terminar influyendo sobre las condiciones de financiamiento del sector privado. Una percepción más alta sobre Argentina generalmente implica mayores rendimientos exigidos a distintos emisores vinculados con el país.

Durante las próximas ruedas, el mercado seguirá especialmente atento a las señales sobre el programa financiero de 2027, la evolución de los bonos soberanos y las decisiones económicas que puedan modificar la percepción de riesgo sobre Argentina. Este lunes, el primer movimiento de la semana dejó al índice nuevamente en 843 puntos básicos.