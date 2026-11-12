    • 12 de noviembre de 2026 - 08:56

    Dólar: la brecha entre riesgo país y tipo de cambio real genera alertas para 2027

    La divergencia entre el Riesgo País y el tipo de cambio real genera alertas económicas de cara al próximo año para el mercado argentino.

    La brecha cambiaria se mantiene estable, mientras los bonos soberanos reaccionan a vaivenes políticos e internacionales.
    La brecha cambiaria se mantiene estable, mientras los bonos soberanos reaccionan a vaivenes políticos e internacionales.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mercado financiero argentino muestra una marcada dualidad. Mientras los bonos soberanos reaccionan con sensibilidad a los vaivenes políticos e internacionales, el tipo de cambio oficial mantiene una estabilidad que sorprende a los analistas. La ausencia de financiamiento internacional pone el foco en las reservas y la capacidad de intervención cambiaria para los próximos meses, mientras el Riesgo país sigue marcando el pulso.

    Leé además

    Argentina multiplica por 4,5 el promedio regional de 208 puntos y solamente Venezuela presenta un riesgo país superior.

    Alerta por el riesgo país: cerró en 939 puntos y Argentina ya tiene el segundo más alto de América Latina
    Luis Caputo habló ante dirigentes de la Sociedad Rural en momentos en que el riesgo país alcanzó los 925 puntos básicos.

    Caputo atribuyó la suba del riesgo país al temor de que Milei no siga y prometió eliminar las retenciones

    El riesgo soberano acumula un alza de casi 450 puntos básicos desde julio, contrastando con un tipo de cambio real multilateral (ITCRM) en mínimos de gestión, con una caída superior al 5% en el mismo período. Según un informe de PPI, esta divergencia expone una desvinculación que requerirá un ajuste.

    Marianela Gayá, Chief Economist de Formula, señaló a Ámbito que esta correlación históricamente importante entre ambas variables se ha debilitado en los últimos meses. Si bien la estacionalidad y la oferta de divisas contribuyen a una calma transitoria, los analistas coinciden en que los riesgos de mediano plazo persisten, con el Banco Central interviniendo para mantener la estabilidad.

    La dinámica del riesgo país y los desafíos económicos

    El verdadero desafío para el esquema económico se traslada al próximo año, con el peso de los compromisos de deuda en moneda extranjera. Las proyecciones de PPI recalculan la demanda de divisas del Tesoro al BCRA, estimando una cifra que podría alcanzar al menos u$s13.000 millones, un drenaje monumental que reduciría significativamente las reservas netas y la capacidad de intervención del Banco Central.

    El rol del Banco Central de la República Argentina en la sostenibilidad cambiaria

    La dificultad para concretar emisiones de deuda en 2026 y 2027 obligaría al Tesoro a cubrir gran parte de sus obligaciones con divisas del Banco Central. Esta transferencia de recursos podría mermar el poder de fuego de la autoridad monetaria para contener turbulencias cambiarias, especialmente en un año electoral. Sumado a esto, la ampliación de los spreads de crédito corporativo reduce gradualmente la oferta genuina de divisas en la cuenta financiera.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El indicador subió 66 puntos en una sola jornada y acumula un incremento de 16,7% desde el comienzo de noviembre.

    El riesgo país explotó, superó los 900 puntos y alcanzó su máximo en más de un año: qué está pasando

    El riesgo país bajó apenas tres puntos y sigue rozando los 830.

    El riesgo país aflojó apenas tres puntos, pero sigue al borde los 830 y en máximos de un año

    El Riesgo País sube mientras persisten las dudas sobre la reestructuración de bonos

    A la espera de las elecciones en EEUU, sube el riesgo país argentino y se aleja de los 800 puntos

    El indicador de JP Morgan acumuló una suba de 180 puntos durante octubre y prácticamente duplicó el mínimo de 402 unidades que había alcanzado en julio.

    El riesgo país quedó al borde de los 800 puntos y cerró su peor mes del año: qué preocupa al mercado