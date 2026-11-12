Dólar: la brecha entre riesgo país y tipo de cambio real genera alertas para 2027

La divergencia entre el Riesgo País y el tipo de cambio real genera alertas económicas de cara al próximo año para el mercado argentino.

El mercado financiero argentino muestra una marcada dualidad. Mientras los bonos soberanos reaccionan con sensibilidad a los vaivenes políticos e internacionales, el tipo de cambio oficial mantiene una estabilidad que sorprende a los analistas. La ausencia de financiamiento internacional pone el foco en las reservas y la capacidad de intervención cambiaria para los próximos meses, mientras el Riesgo país sigue marcando el pulso.

El riesgo soberano acumula un alza de casi 450 puntos básicos desde julio, contrastando con un tipo de cambio real multilateral (ITCRM) en mínimos de gestión, con una caída superior al 5% en el mismo período. Según un informe de PPI, esta divergencia expone una desvinculación que requerirá un ajuste.

Marianela Gayá, Chief Economist de Formula, señaló a Ámbito que esta correlación históricamente importante entre ambas variables se ha debilitado en los últimos meses. Si bien la estacionalidad y la oferta de divisas contribuyen a una calma transitoria, los analistas coinciden en que los riesgos de mediano plazo persisten, con el Banco Central interviniendo para mantener la estabilidad.

La dinámica del riesgo país y los desafíos económicos El verdadero desafío para el esquema económico se traslada al próximo año, con el peso de los compromisos de deuda en moneda extranjera. Las proyecciones de PPI recalculan la demanda de divisas del Tesoro al BCRA, estimando una cifra que podría alcanzar al menos u$s13.000 millones, un drenaje monumental que reduciría significativamente las reservas netas y la capacidad de intervención del Banco Central.