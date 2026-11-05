El riesgo país explotó, superó los 900 puntos y alcanzó su máximo en más de un año: qué está pasando

El riesgo país argentino superó con fuerza la barrera de los 900 puntos este jueves y llegó a 918 unidades , su nivel más elevado en más de un año. El salto se produjo en una jornada marcada por nuevas ventas de bonos soberanos y fuertes pérdidas entre las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.

A la espera de las elecciones en EEUU, sube el riesgo país argentino y se aleja de los 800 puntos

El riesgo país aflojó apenas tres puntos, pero sigue al borde los 830 y en máximos de un año

El movimiento fue particularmente brusco: el indicador elaborado por JP Morgan avanzó 66 puntos respecto de los 852 del cierre del miércoles , lo que representa una suba diaria del 7,7% . Solo durante noviembre acumula un incremento del 16,7%, mientras que desde comienzos de 2026 el avance llega al 60,8%.

La nueva escalada profundiza un deterioro que se aceleró durante las últimas semanas. El riesgo país había llegado a ubicarse cerca de 402 puntos a mediados de julio , por lo que en menos de cuatro meses más que duplicó su nivel, en medio de crecientes dudas por la economía local, los vencimientos de deuda de 2027 y el escenario político del próximo año.

La explicación inmediata está en la caída de los bonos argentinos en dólares. Durante la rueda de este jueves, los títulos soberanos llegaron a registrar retrocesos cercanos al 3% en el exterior , lo que automáticamente eleva la tasa de rendimiento exigida por los inversores y empuja hacia arriba el riesgo país.

El deterioro no comenzó ahora. Durante octubre y los primeros días de noviembre, los activos argentinos fueron perdiendo terreno por una combinación de factores externos e internos. Entre ellos aparecen las altas tasas de los bonos del Tesoro estadounidense, las turbulencias generadas por las elecciones en Brasil y Estados Unidos y, principalmente, las dudas locales sobre la actividad económica y la acumulación de reservas.

También empieza a pesar con mayor fuerza el calendario financiero de 2027, año en el que Argentina deberá afrontar importantes vencimientos de deuda en moneda extranjera. Analistas del mercado estiman compromisos por alrededor de USD 25.000 millones, por lo que los inversores siguen de cerca la capacidad del Gobierno para acumular dólares y recuperar el acceso al crédito internacional.

Qué significa que haya superado los 900 puntos

El riesgo país mide el rendimiento adicional que los inversores exigen para comprar deuda argentina en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por eso, cuanto mayor es el indicador, más costoso resulta para el país intentar financiarse voluntariamente en los mercados internacionales.

Un nivel de 918 puntos básicos implica una prima de aproximadamente 9,18 puntos porcentuales por encima de la referencia estadounidense. Esa brecha muestra que el mercado continúa asignándole un riesgo elevado a la deuda argentina y aleja, en las condiciones actuales, la posibilidad de volver a financiarse a tasas consideradas sostenibles.

La comparación con julio refleja la velocidad del deterioro. El indicador había tocado un mínimo cercano a los 402 puntos el 10 de julio y cerró este miércoles en 852. Con el salto de este jueves a 918, el riesgo país quedó más de 500 unidades por encima de aquel piso.

Fuerte caída de las acciones argentinas

La presión también se trasladó a las empresas argentinas que cotizan en Nueva York. Durante el mediodía, las acciones mostraban bajas generalizadas y Mercado Libre llegó a retroceder cerca de 14%, mientras otros papeles registraban pérdidas de entre 3% y 4%.

La jornada anterior ya había sido negativa: el índice Merval había caído 2,4%, mientras acciones energéticas como Vista Energy, YPF y Pampa Energía sufrieron bajas de hasta 8,5% en Wall Street.

El dólar, en cambio, mostraba mayor estabilidad. La cotización oficial permanecía en $1.570 en el Banco Nación, mientras que el blue retrocedía $10 y se negociaba alrededor de $1.550.

Con los 918 puntos registrados este jueves, el mercado argentino vuelve a quedar frente a una barrera que había logrado dejar atrás durante buena parte del año. La atención estará puesta ahora en la evolución de los bonos durante el resto de la rueda y en si el indicador logra moderarse o consolida su permanencia por encima de los 900 puntos.