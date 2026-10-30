El riesgo país volvió a rozar los 800 puntos y las acciones argentinas sufrieron otra jornada negativa

Los mercados internacionales cerraron octubre con fuertes pérdidas y profundizaron la presión sobre los activos argentinos. En una jornada marcada por los resultados corporativos de grandes empresas tecnológicas y la incertidumbre financiera regional, el riesgo país subió 5,5%, avanzó 41 unidades y llegó a los 787 puntos básico s, luego de tocar un máximo intradiario de 790. Se trata de su nivel más elevado desde el 24 de octubre de 2025.

El riesgo país subió a 765 puntos tras el triunfo de Lula y complica el programa financiero del Gobierno

El riesgo país volvió a superar los 760 puntos y acumula un salto del 25,5% en octubre

La caída de los principales índices de Wall Street repercutió en las bolsas de la región y golpeó nuevamente a los activos locales, que acumularon su quinta rueda consecutiva de pérdidas. El escenario combinó una mayor aversión global al riesgo, los movimientos del mercado brasileño y la cautela de los inversores frente a la deuda soberana argentina.

La jornada fue negativa para los principales indicadores de Nueva York. El Nasdaq registró una caída del 2,9%, el Dow Jones retrocedió 1,1% y el S&P 500 perdió 1,8%.

Entre las compañías que presentaron resultados trimestrales, Intel se desplomó 28,6% y Amazon cedió 1,4%. También se destacaron las bajas de Reddit (-29,2%), Sandisk (-13,5%) y Advanced Micro Devices (-10,9%).

El impacto llegó rápidamente a la plaza argentina. El índice MSCI Merval de la Bolsa porteña cayó 2,6% en pesos y cerró en 92.079 puntos. Entre los ADR y las acciones argentinas que cotizan en dólares en Wall Street predominaron los números negativos, con retrocesos encabezados por Satellogic (-11,2%), Bioceres (-6,3%), Edenor (-6,1%) y Transportadora Gas del Sur (-5,5%).

Por su parte, los bonos argentinos en dólares retrocedieron un promedio de 1,1%, en una nueva jornada de ventas sobre la deuda soberana.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, sostuvo que los activos argentinos finalizaron octubre afectados por el contexto externo y la incertidumbre regional posterior al balotaje presidencial en Brasil. Además, señaló que el rebote técnico del jueves fue transitorio y que la deuda soberana en dólares volvió a sufrir fuertes caídas.

Brasil también aportó presión al mercado regional

La Bolsa de San Pablo tampoco logró escapar a la tendencia negativa. El índice Bovespa retrocedió 0,8% y terminó en 167.921 puntos. En Wall Street, las acciones brasileñas tuvieron comportamientos dispares: Petrobras avanzó 0,7% y Vale subió 1,9%, mientras que Itaú perdió 3,2%, Bradesco cayó 3% y Nu Holding retrocedió 3,7%.

En paralelo, el dólar en Brasil avanzó seis centavos, equivalente a una suba del 1%, y cerró a 5,44 reales. El riesgo país brasileño también aumentó, aunque en menor medida que el argentino: sumó siete unidades y quedó en 195 puntos básicos.

Analistas de TSA Bursátil señalaron que la incertidumbre sobre el rumbo económico y político que tomará Lula da Silva, luego de su victoria electoral, se combinó con un escenario internacional de aversión al riesgo provocado por los balances corporativos que no cumplieron con las expectativas de Wall Street.

El dólar mayorista bajó y el Banco Central volvió a comprar reservas

En el mercado cambiario argentino, el dólar mayorista retrocedió $5 (0,3%) y cerró a $1.534. De esta manera, terminó octubre con un incremento acumulado de $17, equivalente al 1,1%, por debajo de las estimaciones de inflación para el mes, que se ubican entre el 1,8% y el 2%.

El dólar minorista se mantuvo sin cambios en $1.560 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio informado por el Banco Central fue de $1.562,04. El blue porteño también permaneció estable en $1.565.

En cuanto a las reservas, el Banco Central compró US$96 millones durante el viernes, que se sumaron a los US$47 millones adquiridos el jueves. Así, la autoridad monetaria retomó las intervenciones en el mercado oficial después de tres jornadas consecutivas sin compras y acumuló US$143 millones entre ambas ruedas.

Sin embargo, las reservas internacionales brutas registraron una caída de US$1.592 millones y finalizaron en US$48.562 millones, el nivel más bajo desde el 1 de octubre. Según las explicaciones del mercado, el retroceso respondió principalmente a movimientos técnicos de fin de mes de los bancos y a la baja del 3,6% en la cotización internacional del oro.

El cierre de octubre dejó así un panorama de contrastes: mientras el dólar mayorista moderó su avance y el BCRA retomó la compra de divisas, la deuda argentina volvió a quedar bajo presión y el riesgo país alcanzó valores que no registraba desde hacía un año.