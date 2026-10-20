Otra vez subió el riesgo país: rompió los 700 puntos y alcanzó su nivel más alto en un año

El riesgo país argentino volvió a subir con fuerza este martes y superó la barrera de los 700 puntos básicos por primera vez en un año. El indicador elaborado por JP Morgan avanzaba 5,2% y se ubicaba en 710 puntos , profundizando una tendencia alcista que comenzó a tomar fuerza durante los últimos meses.

El riesgo país superó la barrera de los 700 puntos básicos tras una nueva caída de los bonos

La cifra representa además el nivel más alto de los últimos doce meses . El salto resulta significativo si se compara con el escenario de julio, cuando el indicador había llegado a ubicarse cerca de los 400 puntos básicos. Desde aquel piso, el riesgo país sumó alrededor de 300 unidades y volvió a niveles que no se observaban desde la previa de las elecciones legislativas de 2025.

El movimiento de este martes estuvo vinculado principalmente con una nueva caída de los bonos soberanos argentinos en los mercados internacionales. Cuando esos títulos pierden valor, aumenta el rendimiento que deben ofrecer para resultar atractivos frente a otras alternativas y, como consecuencia, también se amplía la diferencia respecto de los bonos del Tesoro estadounidense que utiliza JP Morgan como referencia para calcular el indicador.

La evolución del riesgo país muestra un deterioro marcado desde mediados de año. En julio había rondado las 400 unidades , pero desde entonces comenzó una tendencia ascendente que se aceleró durante las últimas semanas. El lunes había terminado alrededor de los 675 puntos y, apenas un día después, quebró nuevamente una barrera psicológica al superar los 700.

El dato es seguido con especial atención porque refleja la percepción de riesgo que tienen los inversores sobre la deuda argentina. Cuanto más alto se encuentra, mayor es la tasa adicional que debería pagar el país respecto de Estados Unidos para conseguir financiamiento en los mercados internacionales.

En términos prácticos, un nivel de 710 puntos básicos implica que los títulos argentinos deben ofrecer una rentabilidad considerablemente superior a la de los bonos estadounidenses para compensar el riesgo que los inversores asocian con el país.

Qué hay detrás de la nueva suba

Además del retroceso de los bonos argentinos, el mercado sigue con atención las necesidades de financiamiento previstas para 2027. Las dudas sobre cómo se afrontarán los próximos vencimientos y sobre las condiciones que tendría una eventual vuelta sostenida de Argentina al crédito internacional aparecen entre los factores que presionan sobre el indicador.

A esto se suma un escenario externo menos favorable para los países emergentes. La suba de las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos eleva la rentabilidad disponible en activos considerados de menor riesgo y obliga a economías como la argentina a ofrecer mayores retornos para atraer capitales.

La combinación de esos factores llevó al riesgo país a 710 puntos, consolidando un máximo anual y dejando atrás la barrera de los 700 que no se superaba desde hacía aproximadamente doce meses.

Por qué es un dato clave para Argentina

El riesgo país no determina por sí mismo la situación económica, pero funciona como una referencia central para medir cuánto costaría al Estado volver a endeudarse en los mercados internacionales. Un nivel elevado hace más difícil acceder a financiamiento en condiciones sostenibles y limita las posibilidades de refinanciar vencimientos mediante nuevas emisiones de deuda.

Por eso, la evolución del indicador será uno de los datos que seguirá de cerca el mercado en las próximas jornadas. Después de haber rondado las 400 unidades en julio, el riesgo país llegó este martes a 710 puntos y alcanzó su nivel más alto en un año.