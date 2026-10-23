    • 23 de octubre de 2026 - 11:41

    El riesgo país no da tregua: saltó a 717 puntos y tocó su nivel más alto en un año

    El indicador de JP Morgan volvió a subir este viernes y acumuló 13 unidades desde el cierre anterior. La Argentina quedó nuevamente bajo presión por la caída de los bonos y las dudas que mantiene el mercado.

    El riesgo país no frena y se acerca a los 720 puntos.&nbsp;

    El riesgo país no frena y se acerca a los 720 puntos. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El riesgo país argentino continuó escalando este viernes y llegó a los 717 puntos básicos, su valor más alto de los últimos 12 meses. El indicador elaborado por JP Morgan sumó otras 13 unidades durante las primeras operaciones de la jornada y quedó a un paso de superar la barrera de los 720 puntos.

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    En julio el indicador había rondado los 400 puntos y desde entonces acumuló una suba cercana a 300 unidades.

    Otra vez subió el riesgo país: rompió los 700 puntos y alcanzó su nivel más alto en un año
    Wall Street.

    El riesgo país superó la barrera de los 700 puntos básicos tras una nueva caída de los bonos

    La nueva suba profundiza una tendencia que se aceleró durante las últimas semanas. Apenas el lunes 19 de octubre había cerrado en 675 puntos, mientras que el martes llegó a tocar 710 durante la rueda antes de retroceder. Este jueves volvió a superar con claridad los 700 y terminó cerca de ese nivel, para continuar avanzando este viernes.

    De 402 puntos en julio a más de 700 en octubre

    El deterioro se vuelve todavía más evidente al mirar algunos meses hacia atrás. En julio, el riesgo país había descendido hasta aproximadamente 402 puntos básicos, uno de los niveles más bajos del año. Desde entonces, el indicador sumó más de 300 unidades y volvió a ubicarse en valores que la Argentina no registraba desde 2025.

    El riesgo país refleja la sobretasa que debería pagar la Argentina para endeudarse en los mercados internacionales en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuanto más elevado es el índice, mayor es la percepción de riesgo de los inversores y más costoso resulta para el país acceder al financiamiento externo.

    Qué preocupa al mercado

    Detrás del movimiento aparecen factores externos y locales. La volatilidad internacional y el nivel de las tasas estadounidenses afectan a los activos de mercados emergentes, pero en las últimas ruedas los bonos argentinos mostraron un desempeño peor que el de varios países comparables.

    A nivel interno, los inversores siguen con atención la capacidad del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda de 2027 y 2028, la acumulación de reservas, la evolución de la actividad económica y el escenario político previo a las elecciones del próximo año.

    El dato de actividad conocido esta semana también sumó inquietud: la economía avanzó apenas 0,1% mensual en agosto, luego de caer 2,8% en julio, lo que incrementó las expectativas de que el tercer trimestre pueda mostrar una nueva contracción.

    Por ahora, la tendencia no logra revertirse. A las 11 de este viernes, el riesgo país operaba en 717 puntos y volvía a marcar un máximo de los últimos 12 meses, mientras el mercado seguía pendiente del comportamiento de los títulos soberanos durante el resto de la jornada.

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