Caputo atribuyó la suba del riesgo país al temor de que Milei no siga y prometió eliminar las retenciones

El ministro de Economía, Luis Caputo , vinculó este viernes la fuerte suba del riesgo país con la incertidumbre política de cara a las elecciones de 2027 y aseguró que parte de los inversores teme un escenario en el que Javier Milei deje la Presidencia . Además, afirmó que, si el Gobierno consigue un segundo mandato, buscará terminar con todas las retenciones al campo.

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Las declaraciones se produjeron durante una exposición ante dirigentes y delegados de la Sociedad Rural Argentina (SRA) , en momentos en que el riesgo país llegó a 925 puntos básicos , su nivel más alto desde octubre de 2025. El indicador venía de una jornada de fuertes pérdidas para los bonos soberanos y las acciones argentinas.

Caputo rechazó que el salto del indicador responda principalmente a problemas del programa económico. Según su lectura, uno de los factores centrales es la incertidumbre sobre la continuidad del rumbo político después de las próximas elecciones presidenciales. También mencionó como elementos externos las recientes elecciones en Brasil y Estados Unidos.

Durante su exposición, el funcionario mostró una comparación de distintos indicadores económicos entre las administraciones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. Al referirse a la reacción de los mercados, apuntó especialmente al escenario electoral.

“ El problema no es que esté el presidente Milei, lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei ”, afirmó Caputo. Para el titular del Palacio de Hacienda, los inversores temen un eventual cambio de rumbo económico a partir de diciembre de 2027.

El ministro también buscó despejar dudas sobre el vínculo con Estados Unidos después de las elecciones legislativas de ese país. Aseguró que el respaldo norteamericano “no cambia” y dijo estar “tremendamente tranquilo” respecto del escenario electoral argentino del próximo año.

La explicación oficial aparece después de un fuerte deterioro de los activos argentinos. Durante octubre, el riesgo país local aumentó a un ritmo muy superior al observado en otros países de la región y terminó superando nuevamente la barrera de los 900 puntos básicos durante esta semana.

La promesa de Caputo sobre las retenciones

Ante los productores rurales, Caputo también dejó una definición de largo plazo sobre los derechos de exportación. “Si tuviéramos otro mandato, no tengan duda de que terminaríamos finalmente con todas estas retenciones para que finalmente el campo pueda llevarse lo que efectivamente se merece”, señaló.

El Gobierno ya aplicó durante 2026 reducciones sobre las retenciones al trigo y la cebada. Además, desde enero de 2027 comenzará un cronograma de disminuciones para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo. Caputo planteó que una eventual continuidad de Milei permitiría profundizar ese proceso hasta llegar a la eliminación completa.

El ministro defendió además la relación entre la administración libertaria y el sector agropecuario. Sostuvo que el Gobierno avanzó en reducir la presión estatal sobre el campo y afirmó que la respuesta productiva demuestra, según su interpretación, que cuando se reducen las cargas el sector privado aumenta su actividad.

Las declaraciones se produjeron mientras el mercado continúa siguiendo de cerca la evolución de los bonos y el riesgo país. Caputo mantuvo su defensa del programa económico y colocó ahora parte de la explicación sobre la volatilidad financiera en la incertidumbre política que comienza a generar la elección presidencial de 2027.