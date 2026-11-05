El dueño de Changomás se quedó con los supermercados Día en Argentina por unos US$55 millones

La cadena de supermercados Día Argentina quedó en manos del grupo GDN , controlado por el empresario Francisco de Narváez , en una operación que rondaría los US$55 millones. La transacción atraviesa su etapa final, aunque todavía restan definiciones contractuales y no se realizó un anuncio oficial.

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La adquisición pone fin a casi tres décadas de presencia de Día bajo control español en el país y suma una extensa red de locales al grupo propietario de ChangoMás. Con este movimiento, GDN amplía su participación en el negocio supermercadista y consolida su presencia en el mercado del consumo masivo.

La cadena había iniciado meses atrás un proceso para buscar un comprador o un socio estratégico para su operación argentina. Para llevar adelante la negociación, contrató al Banco Santander, que se encargó de contactar a potenciales interesados y coordinar la revisión de la compañía.

En la operación participaron tres candidatos: GDN, el grupo peruano Intercorp y PedidosYa, la plataforma de delivery perteneciente a Delivery Hero. Sin embargo, durante las últimas semanas, el conglomerado de De Narváez tomó ventaja y quedó mejor posicionado para concretar la adquisición.

Día nació en España y tiene su sede central en Madrid. Hasta ahora, estaba controlada por el fondo de inversión LetterOne, del empresario ruso Mijail Fridman. Argentina representa uno de los dos mercados principales en los que opera actualmente la compañía, junto con España.

Cuántos supermercados tendrá Francisco de Narváez

La operación representa una ampliación significativa de la estructura de GDN en Argentina. Día cuenta con cerca de 1.000 tiendas propias y franquiciadas, mientras que ChangoMás ya tenía una red de supermercados distribuida en distintas provincias.

Con la incorporación, el grupo alcanzará más de 1.000 locales, presencia en 22 provincias y una estructura de más de miles empleos directos e indirectos.

Desde GDN señalaron que la adquisición abre una nueva etapa enfocada en la integración de las operaciones, la optimización de procesos, la eficiencia y la sostenibilidad del negocio a largo plazo.

El antecedente más importante de De Narváez en el sector fue la compra de Walmart Argentina en 2020, operación que dio origen a ChangoMás e incluyó más de 90 locales y alrededor de 9.500 empleados.

Por qué Día decidió vender su operación argentina

La filial local atravesó en los últimos años un proceso de reestructuración que incluyó cierres de sucursales y una revisión de sus costos operativos. Durante 2025, la cadena cerró 34 locales como parte de ese ajuste.

Aunque consiguió estabilizar parcialmente sus resultados, la casa matriz decidió avanzar con la venta para concentrar sus recursos en España y fortalecer su plan estratégico 2025-2029.

Desde la compañía explicaron que la operación también permitirá evitar futuras aportaciones de capital para sostener la filial argentina, en un contexto económico desafiante y de volatilidad cambiaria.

Día mantiene una presencia importante en el consumo masivo del país: cuenta con más de cuatro millones de clientes registrados en su programa de fidelización, comercializa más de 1.000 productos de marca propia y trabaja con alrededor de 200 proveedores argentinos.

El cambio regulatorio que aceleró la operación

Uno de los factores que habría impulsado las negociaciones fue la entrada en vigencia del nuevo esquema de control previo de concentraciones económicas. A partir del 17 de noviembre, las operaciones alcanzadas por la Ley de Defensa de la Competencia deberán obtener autorización estatal antes de concretarse.

En ese contexto, los interesados buscaron avanzar con las conversaciones para definir al comprador antes de la fecha prevista.

Con esta adquisición, De Narváez vuelve a ampliar su presencia en el negocio supermercadista, luego de haber intentado sin éxito quedarse con Carrefour Argentina en 2025. La incorporación de Día le permitirá sumar un formato diferente al de ChangoMás, con una estructura basada principalmente en tiendas de cercanía, presencia barrial y franquicias.