    • 5 de noviembre de 2026 - 17:46

    Lanzaron un plan para comprar autos 0 km y usados con una tasa fija del 25%

    El programa permite financiar hasta $50 millones en 72 cuotas y cubrir el 100% del valor del vehículo. La propuesta alcanza a unidades nuevas y usadas de hasta 10 años de antigüedad.

    La banca oficial quiere incentivar la venta de autos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos para la compra de vehículos 0 km y usados, con una tasa preferencial del 25% TNA fija en pesos, un monto máximo de $50 millones y un plazo de financiación de hasta 72 meses. La medida busca impulsar las ventas del sector automotor en medio de una caída de la producción.

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    La iniciativa fue anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante un encuentro con industriales. El anuncio llegó luego de que la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) informara que la producción de vehículos registró una caída del 14% en octubre.

    El nuevo esquema permite financiar hasta el 100% del valor de venta del vehículo, tanto para unidades nuevas como usadas de hasta 10 años de antigüedad. Las condiciones comenzaron a regir este miércoles 5 de noviembre.

    Quiénes pueden acceder a la tasa del 25%

    La tasa preferencial está destinada a clientes que cumplan tres condiciones: cobrar su sueldo o jubilación en el Banco Nación, contar con una tarjeta de crédito de la entidad y contratar el seguro del vehículo a través del banco.

    Quienes no reúnan esos requisitos o prefieran no adherir a esos servicios también podrán solicitar el crédito, aunque bajo las condiciones generales, que establecen una tasa del 46% TNA fija en pesos.

    Cuánto se paga por un préstamo para comprar un auto

    Para dimensionar la diferencia entre ambas alternativas, el Banco Nación presentó un ejemplo de financiación de $15 millones a 36 meses.

    Con la tasa preferencial del 25% TNA, la primera cuota asciende a $662.022, IVA incluido. En cambio, con la tasa general del 46%, el primer pago alcanza los $895.841.

    La solicitud se realiza de manera 100% digital en la concesionaria, sin necesidad de iniciar un trámite presencial en una sucursal. El interesado debe presentar su DNI y, durante la gestión, la entidad verifica que cobre su sueldo o jubilación en el banco y que tenga una tarjeta de crédito del Banco Nación.

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