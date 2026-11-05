    • 5 de noviembre de 2026 - 12:09

    Orrego anunció una segunda etapa en la Ruta 150: serán 60 kilómetros renovados entre Iglesia y Jáchal

    El gobernador confirmó el tramo entre Colola y San José de Jáchal, que se suma a los 22 kilómetros ya anunciados entre Las Flores y Colola. La obra prevé más seguridad vial y acompaña el desarrollo del norte sanjuanino.

    Ruta 150.

    Ruta 150.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de San Juan continuará la renovación de la Ruta Nacional 150 con una segunda etapa, que irá desde Colola hasta San José de Jáchal. El anuncio lo realizó el gobernador Marcelo Orrego en el marco de su visita a los departamentos Iglesia y Jáchal.

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    Hace unas semanas, el mandatario había anunciado la repavimentación de 22 kilómetros entre Las Flores, en Iglesia, y Colola. Con este nuevo tramo, la intervención alcanzará un total de 60 kilómetros.

    Por esta ruta circulan todos los días familias, trabajadores, productores y visitantes. Además, es el camino que une Jáchal con Iglesia, por lo que la obra mejorará la circulación y fortalecerá el vínculo entre ambos departamentos.

    Ruta 150.

    Ruta 150.

    La seguridad vial será uno de los principales objetivos. Al tratarse de un camino de montaña, con curvas pronunciadas y pocos lugares para sobrepasar, la Dirección de Vialidad realizará varias tareas:

    • Repavimentará la calzada y la ensanchará, con nuevas banquinas donde el terreno lo permita.
    • Colocará defensas y guardarraíles, en especial donde hoy no hay protección.
    • Renovará la cartelería y la demarcación, para que sea más fácil identificar las curvas y saber dónde se puede sobrepasar.

    La Ruta 150 forma parte del Corredor Bioceánico Central y está vinculada con los proyectos mineros de la zona, la actividad calera y la futura Zona Franca de Jáchal. A medida que esas actividades crezcan, también aumentará la circulación por este camino.

    Con esta obra, la Provincia busca que quienes transitan por la Ruta 150 lo hagan con más seguridad y que el norte sanjuanino cuente con un corredor preparado para el San Juan del futuro.

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