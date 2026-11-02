    • 2 de noviembre de 2026 - 08:33

    Orrego anunció el inicio de las obras de repavimentación de la Ruta 150 en Iglesia

    De acuerdo a lo informado por als autoridades, se trata de una obra que se realizará con fondos internacionales destinados a obras de infraestructura

    Orrego anunció el inicio de las obras de repavimentación de la Ruta Nacional 150 en Iglesia. Foto: ilustrativa

    Orrego anunció el inicio de las obras de repavimentación de la Ruta Nacional 150 en Iglesia. Foto: ilustrativa

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    En las próximas semanas comenzarán las obras de repavimentación y mejoramiento del primer tramo de la Ruta Nacional 150. Se trata de una vía estratégica para el desarrollo productivo de San Juan y, en particular, para el departamento Iglesia. El anuncio lo hizo el gobernador, a través de sus redes sociales y estacó la importancia de esta ruta tanto para la actividad minera como para la vida cotidiana de cientos de familias iglesianas que la usan todos los días.

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    En esta primera etapa, la obra contempla la intervención de 22 kilómetros de pavimento, en el tramo entre Las Flores y Colola. Los trabajos se complementarán con la construcción de seis derivadores de tránsito. Tres de ellos ya están en ejecución y permitirán ordenar la circulación y mejorar las condiciones de seguridad vial.

    La Ruta Nacional 150 cumple un rol fundamental para la provincia, porque por ella circula gran parte del tránsito pesado vinculado a la actividad minera. Por eso, la intervención busca responder a las necesidades de infraestructura que demanda el crecimiento productivo y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de transitabilidad para los vecinos.

    Orrego remarcó que el desarrollo de la minería debe estar acompañado por mejoras concretas para las comunidades donde se desarrolla la actividad. En particular, señaló la importancia de recuperar y poner en valor la zona urbana de Iglesia, atendiendo a las demandas de sus habitantes. Con esta intervención, el Gobierno provincial apunta a fortalecer una conexión vial clave para la producción y el desarrollo de San Juan. Son obras que también impactan directamente en la seguridad y la calidad de vida de los iglesianos.

    - Repavimentación de todo el tramo.

    - Ensanche de la calzada y construcción de banquinas en los sectores donde las características del camino de montaña lo permitan.

    - Nuevas defensas y guardarraíles, especialmente en los sectores que hoy no cuentan con este tipo de protección.

    - Nueva cartelería y señalización vertical, junto con demarcación horizontal.

    Seis derivadores para ordenar el tránsito en Rodeo

    Las intersecciones en construcción, todas en Rodeo, son:

    - Ruta Provincial N° 430.

    - Calle Paoli.

    - Calle Santo Domingo Este.

    En estos cruces confluyen el tránsito diario de los vecinos y la circulación vinculada a la actividad productiva. Por eso, ordenarlos es clave para que todos puedan transitar con más seguridad.

    Próximamente comenzarán los trabajos en otras tres intersecciones: con las rutas provinciales N°405 y N° 418, y el cruce con Santa Lucía.

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