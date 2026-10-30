El dólar bajó sobre el cierre de octubre y así terminó la cotización en San Juan

El dólar oficial cerró octubre con una baja en la última jornada del mes, luego de varios días de presión alcista en el mercado cambiario. El tipo de cambio mayorista retrocedió $5 y se ubicó en $1.534 para la venta, alejándose del máximo nominal de $1.542 que había alcanzado durante la semana.

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En San Juan, el dólar blue cerró este viernes a $1.525 para la compra y $1.585 para la venta , según los valores registrados en el mercado informal local.

En el segmento minorista, el dólar oficial cotizó a $1.560 para la venta en el Banco Nación (BNA), mientras que el dólar tarjeta se ubicó en torno a los $2.028. Por su parte, el blue en la city porteña operó a $1.565.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP se negoció a $1.568,10, con una suba del 0,5%, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanzó un 1% y llegó a $1.660,94.

El balance de octubre dejó una suba de $17 (1,1%) para el dólar oficial mayorista, que acumuló su tercera semana consecutiva de incrementos. Sin embargo, el avance quedó por debajo de la inflación mensual esperada por el mercado, estimada entre el 1,8% y el 2%.

La evolución del tipo de cambio estuvo marcada por una mayor demanda de cobertura ante el cierre de mes y por la depreciación del real brasileño, en un contexto de movimientos cambiarios en la región.

El Banco Central retomó las compras de reservas

En paralelo, el Banco Central volvió a intervenir en el mercado cambiario este jueves, después de tres ruedas consecutivas sin realizar compras. La autoridad monetaria adquirió 47 millones de dólares, con lo que elevó a US$1.299 millones el saldo de compras netas durante octubre.

Pese a esa intervención, las reservas internacionales brutas registraron una caída de US$447 millones y finalizaron la jornada en US$50.154 millones, de acuerdo con los datos preliminares del organismo.

En el mercado de futuros, los contratos del dólar mayorista se ubicaron en $1.598,50 para diciembre y $1.688,50 para marzo.