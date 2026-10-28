YPF presentará cinco proyectos al RIGI por US$44.000 millones para impulsar Vaca Muerta

YPF prevé presentar en las próximas semanas cinco proyectos de inversión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , con desembolsos estimados en US$44.000 millones para desarrollar áreas de petróleo no convencional en Vaca Muerta.

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El plan, proyectado para los próximos 26 años, apunta a ampliar la producción y fortalecer la capacidad exportadora de la Argentina.

La iniciativa comprende las áreas Bajo del Toro, Bajo del Toro Norte, Narambuena, La Escalonada y Rincón de la Ceniza , ubicadas en la formación neuquina y operadas por la petrolera estatal, que posee una participación cercana al 40% en los proyectos.

Según las estimaciones de la compañía, el desarrollo requerirá la perforación de unos 2.200 pozos y permitirá alcanzar una producción máxima de 270.000 barriles diarios de petróleo no convencional. La presentación al RIGI forma parte de la estrategia de expansión del negocio shale, con el objetivo de incrementar los volúmenes disponibles para el mercado interno y la exportación.

Los planes de inversión se apoyan en el crecimiento que registró la producción no convencional durante el tercer trimestre de 2026. Entre julio y septiembre, YPF promedió 224.000 barriles diarios de petróleo shale, un 32% más que en el mismo período del año anterior.

Actualmente, la empresa produce alrededor de 245.000 barriles diarios y proyecta alcanzar los 250.000 barriles por día hacia fines de 2026. La evolución de estos indicadores refuerza el peso de Vaca Muerta en la estrategia de la compañía y en las perspectivas de crecimiento de las exportaciones energéticas argentinas.

El RIGI ofrece beneficios para proyectos de gran escala que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa. En el sector hidrocarburífero, este tipo de inversiones demanda importantes desembolsos para perforación, instalaciones de producción, infraestructura y transporte.

YPF obtuvo uno de los mejores resultados de su historia

En paralelo con el anuncio de las nuevas inversiones, la petrolera informó un EBITDA ajustado de US$2.503 millones durante el tercer trimestre, el segundo resultado más alto de su historia y un 84% superior al registrado en igual período de 2025.

La compañía atribuyó la mejora al crecimiento de la producción de shale, la reducción de los costos de extracción, el mayor procesamiento en sus refinerías y una dinámica favorable de los precios. La utilidad neta se ubicó cerca de los US$1.200 millones, también entre los mejores resultados de la empresa.

Las inversiones realizadas entre julio y septiembre alcanzaron los US$1.287 millones, un 26% más que en el mismo trimestre del año pasado. El 70% de esos recursos se destinó a la actividad no convencional, una señal del protagonismo que adquirió Vaca Muerta en la distribución del capital de YPF.

Otro indicador destacado fue el flujo de caja libre, que cerró en terreno positivo con US$900 millones. Ese resultado contribuyó a reducir el ratio de endeudamiento neto a 0,8 veces, el nivel más bajo de los últimos diez años.

En septiembre, además, la compañía regresó al mercado internacional de capitales con una emisión de obligaciones negociables a nueve años por US$1.200 millones. El bono se colocó con un cupón del 7,55% y un rendimiento del 7,85%, con un diferencial de 300 puntos básicos frente a los bonos del Tesoro estadounidense, según informó la empresa.

Más capacidad de refinación y exportación de petróleo

En el negocio de refinación y comercialización, las instalaciones de YPF procesaron 344.000 barriles diarios durante el tercer trimestre, un 5% más que en el mismo período de 2025.

La empresa indicó que logró abastecer la demanda local sin necesidad de importar combustibles, aumentó las exportaciones y alcanzó un récord de producción de naftas premium.

Uno de los proyectos centrales para sostener el crecimiento exportador es el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una obra destinada a ampliar la capacidad de transporte y evacuación de petróleo desde la cuenca neuquina hacia la costa atlántica.

Al cierre de septiembre, el proyecto registraba un avance superior al 85%. La inauguración está prevista para fines de 2026, mientras que el inicio de las operaciones de exportación se proyecta para el primer trimestre de 2027.

La ampliación de la infraestructura de transporte resulta clave para que el aumento de la producción de Vaca Muerta pueda traducirse en mayores ventas al exterior, especialmente a medida que entren en operación nuevos desarrollos.

YPF comprará el 25% restante de YPF Luz

Después del cierre del tercer trimestre, la compañía también anunció la compra del 25% restante de YPF Luz por US$430 millones, una operación que le permitirá alcanzar el control total de la empresa de generación eléctrica.

La adquisición comenzará a reflejarse de manera integral en los estados financieros de YPF a partir del cuarto trimestre de 2026. La petrolera busca consolidar su participación en un negocio que presenta oportunidades de crecimiento tanto en generación térmica eficiente como en energías renovables.

Con los cinco proyectos previstos para el RIGI, la ampliación de la infraestructura de transporte y el crecimiento de su producción, YPF apuesta a profundizar el desarrollo de Vaca Muerta y a convertir el potencial de los recursos energéticos argentinos en mayores ingresos por exportaciones.