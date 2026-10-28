El dólar oficial marcó un nuevo récord y el blue cerró a $1.585 en San Juan

El dólar volvió a subir este miércoles y alcanzó un nuevo máximo nominal histórico en el mercado mayorista , luego de comenzar la jornada con una tendencia bajista. El movimiento se produjo en medio de la cautela de los operadores por la evolución del real brasileño, la estrategia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para acumular reservas y las decisiones de política monetaria en Estados Unidos.

El dólar blue en San Juan cerró a $1.590 mientras el dólar oficial tuvo su tercera suba consecutiva

En el segmento mayorista, la cotización avanzó $4 y cerró en $1.542, mientras que el dólar oficial minorista se ubicó en $1.560 para la venta en el Banco Nación. El promedio informado por el BCRA fue de $1.560,12.

En el mercado informal, el dólar blue en San Juan cerró a $1.585 , por encima de las cotizaciones oficiales. En tanto, los dólares financieros también registraron subas: el MEP avanzó 0,3% y operó a $1.567,58, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.661,05, con un incremento similar.

El avance del mayorista se produjo después de que el martes registrara una caída que interrumpió una racha de siete jornadas consecutivas al alza. Sin embargo, la volatilidad continúa y los inversores siguen atentos a los factores externos que pueden repercutir sobre el mercado cambiario argentino.

La intervención del Banco Central es otra de las variables que siguen de cerca los operadores. Según los datos de las últimas jornadas, la autoridad monetaria no registró compras netas de divisas durante dos días consecutivos, en un contexto de moderación del ritmo de acumulación de reservas.

El volumen negociado en el mercado cambiario alcanzó los 430 millones de dólares, mientras que las reservas internacionales brutas cerraron en US$50.580 millones, con un incremento de US$99 millones respecto del lunes.

Por otra parte, los últimos datos disponibles sobre los depósitos privados en dólares, correspondientes al 23 de octubre, mostraron una suba de US$44 millones, hasta alcanzar los US$42.660 millones.

El efecto Brasil suma incertidumbre cambiaria

La evolución de la moneda brasileña se convirtió en otro factor relevante para el mercado argentino. Después de la fuerte depreciación del real registrada el lunes, la divisa del país vecino mostró una recuperación parcial el martes, cuando el dólar retrocedió hasta los 5,35 reales.

El comportamiento del real tiene impacto potencial sobre la competitividad argentina debido al peso de Brasil en el comercio bilateral. De acuerdo con Portfolio Personal Inversiones (PPI), el país vecino representa el 27,7% del índice de tipo de cambio real multilateral, por lo que una depreciación sostenida de su moneda podría encarecer relativamente los productos argentinos frente a los brasileños.

En este escenario, el mercado seguirá de cerca la evolución del tipo de cambio en Brasil y las decisiones del BCRA, en busca de señales sobre el rumbo de las cotizaciones locales.

La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés

Después del cierre de los mercados, la Reserva Federal de Estados Unidos resolvió mantener las tasas de interés en el rango de 3,75% a 4% anual, en línea con las expectativas de los analistas.

La decisión, sin embargo, registró dos votos en disidencia entre los diez participantes: ambos se pronunciaron a favor de una suba de las tasas. En su comunicado, la entidad reiteró la importancia de encaminar la inflación hacia su objetivo anual del 2%.

La política monetaria estadounidense es una variable de referencia para los mercados internacionales, ya que influye sobre los movimientos de capitales y las decisiones de inversión en economías emergentes, como la Argentina.