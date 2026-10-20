El dólar blue en San Juan cerró a $1.590 mientras el dólar oficial tuvo su tercera suba consecutiva

El dólar blue en San Juan cerró este martes 20 de octubre a $1.530 para la compra y $1.590 para la venta, e n una jornada en la que el tipo de cambio oficial registró su tercera suba consecutiva, aunque con un avance más moderado que el de la rueda anterior.

El dólar blue en San Juan se vendió a $1.570 y el mayorista subió levemente

El dólar blue registró su mayor suba semanal en dos meses y cerró a $1.575 en San Juan

En el mercado nacional, la atención de los inversores continúa centrada en la acumulación de reservas del Banco Central y en las necesidades de financiamiento del Gobierno.

En el segmento mayorista, referencia para las operaciones del mercado cambiario, el dólar aumentó apenas 50 centavos y llegó a $1.525 para la venta. El movimiento representó una desaceleración frente a la jornada previa, cuando había subido $6, equivalente a un incremento del 0,4%, el mayor avance diario desde el 1 de octubre.

Por su parte, el dólar minorista del Banco Nación subió $5 y se ubicó en $1.545, mientras que el promedio informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó los $1.544,35. En el mercado informal nacional, el blue avanzó $10 y llegó a $1.570 para la venta.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP avanzó hasta los $1.544,32, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.630,10. De esta manera, la brecha entre el CCL y el tipo de cambio mayorista se acercó al 7%, su nivel más elevado en más de dos meses.

Según fuentes del mercado, el volumen operado durante la jornada ascendió a US$673 millones, por encima del promedio mensual de US$553 millones. También se registró una menor cantidad de transacciones en bonos dólar linked, instrumentos que ajustan su valor de acuerdo con la evolución del tipo de cambio oficial.

En el análisis de la consultora 1816 sobre la primera rueda de la semana, se destacó una mayor demanda de dólares en la antesala de la conversión de Lelink a precios de mercado. El informe también señaló que el volumen operado de estos instrumentos en BYMA PPT T+1 fue el más alto desde el 24 de septiembre.

El Banco Central y la acumulación de reservas

Más allá de los movimientos diarios de las cotizaciones, uno de los principales focos del mercado es la capacidad del Banco Central para sostener la compra de divisas y fortalecer las reservas internacionales, especialmente ante los compromisos de deuda que el Gobierno deberá afrontar durante 2027 y 2028.

Durante las últimas cuatro ruedas de la semana pasada, la autoridad monetaria compró US$642 millones, mientras que el acumulado de octubre alcanzó los US$983 millones, por encima de los US$473 millones registrados durante septiembre.

La dinámica estuvo acompañada por una mayor disponibilidad de divisas provenientes de las exportaciones agroindustriales y energéticas, además de la liquidación de dólares vinculados con emisiones de obligaciones negociables de empresas argentinas.

Sin embargo, el lunes las compras del BCRA se desaceleraron considerablemente y quedaron en US$18 millones, por lo que el mercado seguirá atento a la evolución de las operaciones en las próximas jornadas. Las reservas internacionales brutas cerraron esa jornada en US$50.152 millones.

La deuda y las expectativas del mercado

Otro de los factores que genera atención es la estrategia de financiamiento del Tesoro nacional. La suspensión por tiempo indeterminado de la licitación del Bonar 2029, con la que el Gobierno esperaba captar alrededor de US$800 millones, volvió a poner en primer plano las alternativas disponibles para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

En los próximos meses, los inversores seguirán de cerca la evolución de la oferta y la demanda de dólares, el comportamiento de las tasas de interés y la capacidad del Banco Central para mantener un saldo comprador en el mercado cambiario.

A esas variables se sumará progresivamente el escenario electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027, un factor que podría influir en las expectativas y en la demanda de cobertura cambiaria.

Por el momento, el dólar mantiene una trayectoria relativamente estable y continúa rezagado frente a la inflación. En ese escenario, la acumulación de reservas y las necesidades de financiamiento del Gobierno aparecen entre los principales factores que marcarán el rumbo del mercado cambiario.