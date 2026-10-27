Cumbre Stream: la minería pidió un Master Plan que abarque educación, infraestructura y proveedores

Cumbre Stream se presentó como el primer evento en esta plataforma para discutir el escenario del ecosistema minero de San Juan este martes en el Auditorio Emar Acosta. El encuentro tuvo como resultado principal un pedido generalizado de los actores públicos, privados y educativos: es necesario de forma urgente un Master Plan para el futuro.

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Hubo tres paneles, enfocados en el Talento, la Infraestructura y los Proveedores. El punto de coincidencia fue esta idea, que todavía no tiene una forma concreta, pero que busca coordinar el impacto de las inversiones para que llegue a más sanjuaninos y sea sustentable durante la explotación minera y después, tanto para esta industria como para el resto de las actividades económicas.

Los disertantes aseguraron que debido a la magnitud del desarrollo minero del cobre va a superar la estructuras físicas e institucionales actuales. Es que según dijo Ricardo Martínez, uno de los convocados, podría implicar la llegada de más de 30.000 millones de dólares de inversiones para la puesta en marcha y miles de millones anuales de circulación en la producción tanto en impuestos, regalías, fideicomisos y flujo de exportaciones. La planificación, aseguraron, debe estar pensada para los próximos 5 a 30 años.

La conducción del evento estuvo a cargo de Leonardo Quiroga, conductor del streaming y podcast minero Ya Era Hora. Además de la participación de DIARIO DE CUYO, que fue media partner, convocaron la Universidad Católica de Cuyo, la Universidad Nacional de San Juan, Gobierno de San Juan y otras instituciones públicas y privadas.

El primer panel, que moderó Ariel Ocampo de la UCCuyo, fue sobre Talento, con la presencia de Andrea Díaz, decana de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ; Laura Simonassi, rectora de la UCCuyo, Iván Grrgic de Glencore y Rodolfo Ovalles de Los Azules. La principal discusión en este espacio tuvo que ver con qué herramientas hay en la provincia para formar el capital humano y cuáles son los desafíos actuales, en especial debido a la guerra por el talento que hay entre empresas.

Los referentes aseguraron que existe una “alianza entre el sector productivo y las universidades que no parte desde cero, tiene más de 80 años de historia”, aseguró Grgic. Esto permite que en la actualidad tengan un vínculo fluido que les permite implementar nuevas carreras y actualizar los contenidos para las necesidades del sector.

Según remarcaron, en los últimos 20 años la relación pasó de ser “puramente transaccional, donde las empresas pedían títulos específicos, a generar soluciones a problemas comunes”, dijo la rectora de la UCCuyo. Además, Díaz sumó que hubo un cambio en la forma en la que las dos universidades trabajan, teniendo iniciativas en conjunto que permitieron llegar a los departamentos alejados con más de 7 tecnicaturas.

Entre los avances que se han dado, detallaron las dos autoridades universitarias, tiene que ver no solo con llegar a las comunidades, sino también adaptar las formas de ofrecer el servicio. En esto remarcaron el uso de nuevas tecnologías, que permiten mayor flexibilidad y más servicios.

Ovalles remarcó que una de las prioridades que hay en cuanto a educación tiene que ver con “ampliar las bases, tanto de oficios como de profesionales, para que el desarrollo minero pueda llegar a más personas con la educación”. Esto tanto vinculado a los contratos directos con operadoras como con proveedores o sectores industriales o de servicios que crecen apalancados por la industria.

El mayor desafío que existe es la lucha por retener talentos, tanto en las mismas empresas mineras donde dijeron que hay “un mercado de pases”, como en las universidades. Diaz dijo que también sienten la presión porque “la universidad se encuentra en un momento frágil, golpeada por el desfinanciamiento y los sueldos no pueden competir con el sector privado”. Por eso remarcaron que es importante sostener la presencia de los formadores de los profesionales y también pidió apostar por la investigación.

Infraestructura y alternativas para crecer

En el panel de Infraestructura, que moderó Federica Mariconda, gerenta de Relaciones Institucionales del Grupo Andesmar para San Juan, se sumaron a la discusión José María Ginestar, director de Hidráulica; Lucas Estrada, presidente de EPSE, y el geólogo Ricardo Martínez.

Ginestar fue el primero en explicar que “en la administración del agua hay un desafío de la parcelación de tierras, crecimiento urbano y la necesidad de garantizar el suministro simultáneo para la agricultura, el consumo humano y los proyectos mineros”. Explicó que se encuentran trabajando con planificación interna y que hay un plan hídrico provincial que tiene que prever el crecimiento de demanda poblacional que puede asociarse a minería.

En cuanto al sector energético, Estrada señaló que hoy “San Juan es una provincia exportadora de energía, produce más de lo que consume gracias a sus proyectos de generación, pero cuando inicie la minería esto se va a revertir”. Según señaló, aumenta la demanda tanto por los mismos proyectos, donde citó que Vicuña tendrá un consumo mayor al promedio provincial, pero también que hay más uso si las familias “tienen un mejor sueldo y compran electrodomésticos o el asociado a las industrias”.

Frente a esto es necesaria una planificación no solo de las fuentes de energía, que se verán beneficiadas por un escenario de mercado favorable, sino también de la distribución. Explicó que la posibilidad de generar con fuentes fotovoltaicas y almacenar será un factor positivo para la provincia.

Ricardo Martínez puso el foco en la necesidad de hacer un Master Plan y pensar en el futuro del crecimiento local. Dijo que no solo se debe pensar en los aspectos positivos, sino también empezar a pensar cómo se va a prevenir algunas problemáticas asociadas al crecimiento, como pueden ser adicciones o problemas sociales.

“Nos falta ese master plan para el crecimiento, tenemos que pensar en que la infraestructura, como las rutas, no alcanzan, que el agua no alcanza, que hay que conducir energía”, dijo. Agregó que “lo importante es trabajar en conjunto, no individualmente”.

Proveedores pensando en cómo será el asociativismo

En el último panel, moderado por Leonardo Quiroga y donde estuvieron Alfredo Aciar, del Ministerio de Producción, Ramón Martínez de la Cámara de la Construcción y Leonardo de la Vega de la Unión Industrial de San Juan. Uno de los ejes centrales fue el asociativismo.

Los proveedores explicaron que el asociativismo surgió como una condición obligatoria por el salto de escala que plantea el cobre. Martínez señaló que “en otros momentos se hablaba de inversiones de cientos de millones y hoy de miles de millones de dólares”. Pero esto, dijo, no es suficiente sin las condiciones financieras.

De la Vega fue más allá y aseguró que no se trata solo de pensar en el asociativismo, sino también en cómo será, qué lugar tendrán las firmas locales y cómo se podrá generar la transferencia de capacidad para las empresas locales. También remarcó que Argentina tiene una ventaja “nosotros tenemos una base industrial mejor que la que tenía Chile cuando empezó la minería, aunque se encuentre afectada por las condiciones económicas.

Aciar señaló que un punto importante tiene que ver con las herramientas financieras y señaló que el Estado le dio prioridad a habilitar las condiciones de infraestructura. También se refirió a la lucha por retener talento y dijo que se trata de una buena señal del crecimiento minero.

Los proveedores también se sumaron al pedido de un Master Plan, diciendo que es urgente que se inicie a trabajar en conjunto para vencer las crisis actuales y generar posibilidades para el crecimiento de las pymes. A su vez, quedó abierta la pregunta de quién será el responsable de convocar y ordenar esta planificación general para la provincia.