La UNSJ y la UCCuyo organizan conjuntamente una jornada para hablar del futuro minero en San Juan

Se trata de la Cumbre Stream San Juan Mining 2026, organizada por profesionales de la UNSJ y de la UCCuyo.

San Juan será sede de una cumbre sobre minería, organizada por la UNSJ y la UCCuyo.

Bajo la premisa de “El futuro minero de San Juan no se juega sólo bajo tierra, también se construye en las aulas”, la UNSJ y la UCCuyo, organizaron en conjunto la Cumbre Stream San Juan Mining 2026 para debatir sobre el futuro de la minería en la provincia, con apoyo del Gobierno de San Juan y de DIARIO DE CUYO.

Esta Cumbre no es un evento tradicional: une el rigor académico, la visión empresarial y la fuerza institucional en una transmisión en vivo multiplataforma sin precedentes bajo la consigna de ‘Dos universidades, una misma mirada: pensar el futuro de la minería en San Juan”, destacando el valor del encuentro entre la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo.

Las voces organizadoras de la UNSJ y de la UCCuyo Esta actividad está organizada por la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, la Facultad de Filosofía de la UCCuyo y el Stream Ya era Hora, para darle un formato especial a este encuentro dotándolo de dinamismo y basándolo en dos preguntas: ¿Qué hay? y ¿Qué falta? para abordar tres ejes centrales que tienen que ver con el capital humano, con la infraestructura y los proveedores en la industria minera.

Ariel Ocampo, Magister y Director del Instituto de Liderazgo, Innovación y Comunicación, de la Facultad de Filosofía, de la UCCuyo, dijo que este trabajo en conjunto se debe a que ‘Las dos universidades tienen la misma mirada sobre cómo generar fututo en la provincia y cómo construirlo a través de la minería. Y este futuro no sólo se construye en las minas, sino también en las aulas’.

Por su parte, la Doctora Andrea Díaz, decana de la Facultad de Ingeniería, de la UNSJ agregó que ‘Ambas universidades nos vamos a encontrar en esta mesa con diferentes instituciones, pero compartiendo la misma mirada que es la articulación del conocimiento, el poder vincularnos no sólo a nivel territorial, sino también internacional con nuevo estándares’.