El rector Tadeo Berenguer y el decano de Ciencias Sociales, Marcelo Lucero, rubricaron actas complementarias junto a las intendentas Romina Rosas y Analía Becerra. Los acuerdos contemplan capacitaciones para emprendedores, turismo rural y la puesta en valor del Complejo Ceferino Namuncurá.

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a Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) profundiza su presencia territorial en la provincia mediante nuevas alianzas estratégicas. En la mañana de este viernes, el rector Tadeo Berenguer y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), Marcelo Lucero, encabezaron la firma de actas de trabajo conjunto con los municipios de Caucete y San Martín.

El acto institucional se llevó a cabo en el sexto piso del edificio del Rectorado y contó con la participación de las jefa comunales Romina Rosas (Caucete) y Analía Becerra (San Martín), quienes coincidieron en la importancia de articular el conocimiento académico con las necesidades productivas y sociales de sus departamentos.

Capacitación y turismo rural en Caucete Con la Municipalidad de Caucete se rubricaron dos actas complementarias orientadas a fortalecer el entramado productivo local y el sector emprendedor:

Turismo y liderazgo: A través del Grupo de Investigaciones del Sector Socioagropecuario (perteneciente al Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la FACSO), se dictarán capacitaciones enfocadas en liderazgo, gestión de equipos de trabajo, turismo rural, patrimonio y producción de bienes y servicios vinculados a la actividad turística.

Herramientas financieras: Mediante un segundo acuerdo, el Departamento de Ciencias Económicas de la FACSO brindará instancias de formación destinadas a trabajadores y emprendedores. Los talleres abordarán aspectos clave como gestión impositiva, cálculo de costos, ingresos y planificación financiera. Puesta en valor en San Martín y Villa Dominguito Por su parte, el convenio firmado con la Municipalidad de San Martín tendrá como eje central la ejecución del proyecto "Complejo Turístico Ceferino Namuncurá: memorias, resignificación identitaria y perspectivas de desarrollo territorial y turístico".