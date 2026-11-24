La iniciativa surge del trabajo articulado entre la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ y el Ministerio de Educación provincial.

Con el propósito de despertar vocaciones científicas desde temprana edad y acercar la exploración del universo a los estudiantes locales, el Ministerio de Educación de San Juan y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) concretaron la entrega de 18 telescopios destinados a distintos establecimientos educativos de la provincia.

El acto oficial se llevó a cabo en la Plaza Seca del Centro Cívico y formó parte de una agenda de trabajo articulado entre el ámbito académico y el sistema escolar provincial para fortalecer la enseñanza de la astronomía en las aulas.

La ceremonia estuvo encabezada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Jorge Castro, quienes estuvieron acompañados por la directora del proyecto, Natalia Núñez.

Asimismo, participaron de la actividad investigadores y referentes de las principales instituciones científicas y astronómicas radicadas en San Juan, entre ellos miembros del Instituto de Ciencias Astronómicas, de la Tierra y del Espacio (ICATE), del Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) y del Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO).