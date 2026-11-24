Primero cedió la calzada bajo el peso de un camión de reparto de bebidas durante la mañana de este martes y, horas más tarde, un Peugeot 504 sufrió el mismo inconveniente en inmediaciones de Roger Balet y Cornelio Saavedra.

El mal estado del pavimento en una esquina de Desamparados, en Capital, provocó dos llamativos incidentes viales a lo largo de este martes, cuando dos vehículos terminaron parcialmente hundidos en el asfalto con apenas unas horas de diferencia.

Ambos episodios tuvieron como escenario la intersección de calles Roger Balet y Cornelio Saavedra —y sus inmediaciones—, un sector donde la calzada cedió repentinamente generando alarma entre los vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

Primero un camión, luego un auto El primer susto se registró durante las primeras horas de la mañana. En ese momento, un camión de reparto de bebidas transitaba por el mencionado cruce cuando parte del pavimento colapsó bajo sus ruedas. Como consecuencia del hundimiento, todo el lateral derecho del rodado de gran porte quedó atrapado en el pozo y peligrosamente inclinado hacia uno de sus costados.

Foto: Gentileza Pese a la espectacularidad de la escena por las dimensiones del transporte y la profundidad del socavón, desde fuentes policiales que intervinieron en el lugar confirmaron que no se produjeron personas heridas ni daños mayores.