La Municipalidad de Chimbas realizó un operativo de limpieza en la Costanera del río San Juan , donde retiró residuos domiciliarios y escombros acumulados en sectores cercanos al cauce. Los trabajos se concentraron inicialmente en la zona de Lote Hogar 62 y Loteo San Julián , ante el incremento del caudal provocado por el deshielo y las maniobras hidráulicas realizadas por el Gobierno provincial.

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Durante la intervención, el personal municipal detectó una importante cantidad de basura tanto en las inmediaciones de la Costanera como en sectores del área de escurrimiento. Además del impacto ambiental, estos materiales pueden ser arrastrados por el agua y generar obstrucciones o inconvenientes dentro del cauce .

Si bien la administración y el mantenimiento del río corresponden a organismos provinciales, desde el municipio indicaron que se decidió colaborar con tareas preventivas y aportar personal y recursos en aquellos puntos donde se había registrado una mayor acumulación de residuos.

Las tareas fueron organizadas por zonas y continuarán durante la semana en distintos puntos de la Costanera, con el objetivo de ampliar el área intervenida y retirar nuevos focos de basura y escombros.

El aumento del caudal del río San Juan llevó a reforzar las tareas preventivas y mantener la prohibición de bañarse en la zona de la Costanera.

Personal de la Municipalidad de Chimbas retiró residuos domiciliarios y escombros acumulados en sectores próximos al cauce del río San Juan.

El operativo se desarrolla además en un contexto de mayor caudal del río San Juan , por lo que volvieron a advertir sobre los riesgos de ingresar al agua. La prohibición de bañarse se mantiene vigente en todos los sectores del río, incluida la Costanera de Chimbas.

Desde el municipio solicitaron especialmente a las familias extremar los cuidados con los niños y respetar las indicaciones de seguridad, debido a la fuerza que puede alcanzar el agua durante estos períodos.

Piden no arrojar residuos en la Costanera

Otro de los puntos señalados durante el operativo fue la necesidad de evitar que se vuelvan a formar basurales en los alrededores del río. Los residuos domiciliarios, escombros y otros materiales abandonados en el lugar no solo generan contaminación, sino que también pueden desplazarse con el aumento del caudal y terminar dentro del cauce.

Los vecinos que detecten situaciones de arrojo de basura o escombros pueden realizar la denuncia a través de la línea gratuita municipal 0800-222-7714.