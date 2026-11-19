Los procedimientos fueron realizados por la Brigada de Investigaciones Central, bajo directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad, y dejaron a una persona notificada de la causa.

En el marco de una investigación por un hecho contra la propiedad caratulado como “Robo”, personal de la Sección Brigada de Investigaciones Central -dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5 de la Policía de San Juan- llevó adelante distintos allanamientos en los departamentos Chimbas y Rivadavia, bajo las directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Según informaron fuentes policiales, como resultado de uno de los operativos concretados en un domicilio de Chimbas, los efectivos lograron secuestrar dos motocicletas de 110 cc.: una marca Honda, modelo Biz, y otra marca Brava. Tras consultar los datos de ambos rodados, los uniformados constataron que registraban pedidos de secuestro vigentes.

Ambas motos fueron trasladadas a la sede de la Brigada Central, donde quedaron alojadas a disposición de la autoridad judicial competente para la continuidad de las actuaciones legales correspondientes.